Vučević:Klanjamo se senima onih koji su, na oltar otadžbine, položili svoje živote i zbog kojih smo danas slobodni

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević zajedno je sa predstavnicima Vojske Republike Srbije, predstavnicima Gradskog odbora SUBNOR-a i Organizacije Rezervnih vojnih starešina Grada Novog Sada, položio vence na Spomen groblju u znak sećanja na pale borce Narodnooslobodilačkog rata 1941-1945. godine, a povodom obeležavanja 9. maja – Dana pobede nad fašizmom.

- Svim građanima naše države čestitam 9. maj - Dan pobede nad fašizmom i nacizmom, dan pobede života nad smrti. Želim da, vrlo jasno i nedvosmisleno, naglasim da smo ponosni na to što su naši slavni preci uvek bili na strani pravde, istine i ljubavi. Narod kome pripadamo je uvek birao ispravnu stranu i za to je plaćao veoma skupu cenu. U skladu sa tim, mi smo dužni da razumemo i poštujemo njihovu žrtvu, istovremeno čuvajući našu istoriju i tradiciju, ali i da razumemo okolnosti koje nas okružuju, kako bismo mogli da prepoznamo ono što će se dešavati u budućem vremenu. Tadašnja Jugoslavija je zauzela veoma važno mesto u borbi protiv fašizma i nacizma, a srpski narod je platio strahovitu cenu. Ne treba da zaboravimo da su postojale savezničke armije, pre svega Crvena armija i da prećutimo tu činjenicu zato što se stidimo toga, posmatrano u kontekstu ukrajinske krize, kako se nekome ne bismo zamerili. Sloboda je u ove krajeve i našu Srbiju stigla upravo zahvaljaujući pripadnicima Crvene armije i to je istorijska činjenica i istina, kao što su i ostale savezničke vojske pomagale u borbi za slobodu. Klanjamo se senima onih koji su, na oltar otadžbine, položili svoje živote i zbog kojih smo mi danas slobodni. U Novom Sadu će danas biti živopisno, uz prigodno obeležavanje, kako Dana pobede, tako i Dana Evrope i mislim da ćemo time pokazati da Novi Sad ima takvu širinu da može da bude i Srpska Atina i Evropska prestonica kulture i mladih, da možemo da obeležimo i 9. maj 1945. godine i ono što se definiše kroz rezoluciju Evrospke Unije kao Dan Evrope - rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.

Predsednik SUBNOR-a Grada Novog Sada Milovan Vujić je podsetio na značaj 9. maja, kao praznik stradanja naših boraca, kada je Evropa izgubila oko 50 miliona vojnika, dok je tadašnja Jugoslavija ostala bez milion i 700 000 boraca.

- Zbog datih života za odbranu Jugoslavije, mi potomci i pripadnici SUBNOR-a obeležavamo ovaj značajan datum. Važno je očuvati mir i stabilnost, a trudićemo se da i dalje negujemo i poštujemo tradiciju, prenoseći mladim generacijama pouke kako se nikada više ne bi dogodilo takvo zlo, kao u Drugom svetskom ratu – rekao je Vujić.

Grad Novi Sad