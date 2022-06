POTPUNA OBNOVA OBJEKTA MAĐARSKOG KULTURNOG CENTRA BIĆE ZAVRŠENA NA JESEN

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor obišli su radove na kompletnom renoviranju Mađarskog kulturnog centra „Petefi Šandor“, u koje je Grad Novi Sad uložio 110 miliona dinara. Tom prilikom zvaničnici su naglasili da je za očuvanje mađarskog nacionalnog identiteta od velikog značaja i što je Kulturni centar, odlukom Skupštine Grada Novog Sada, postao deo mreže gradskih ustanova kulture.

- Volim Novi Sad koji je dovoljno veliki da primi sve, a opet na lep način mali, da se svi poznajemo. Raznolikost nas spaja, poštovanje drugog i drugačijeg je stvar civilizacijskih vrednosti, ali i kućnog vaspitanja. Ištvan Pastor je odgovoran političar i državljanin Srbije i zahvalan sam mu što je prisustvovao obeležavanju istorijskih događaja koji nisu laki za mađarski narod. Vojvođanski Mađari su garant dobrih odnosa Srbije i Mađarske koja je najači zastupnik Srbije u Briselu. Mađarska nam je dala i skladište za prirodni gas, a nema veće pomoći u ovakvim okolnostima, ona direktno doprinosi našoj nacionalnoj i ekonomskoj bezbednosti. Savez vojvođanskih Mađara nas deset godina podržava na nivou Grada, oni su glasali za podizanje spomenika Kralju Petru Prvom, pa zašto je problem da mi priznamo da je bilo nevinih žrtva 1944. i 1945. godine, ne ulazeći u pojedinačna imena. Da je bila i samo jedna nevina žrtva, zaslužuje obeležje i smatram da je to pravi patriotizam. Meni, kao unuku poginulog partizana, ne znam ko može da drži moralno predavanje – istakao je gradonačelnik Miloš Vučević. Zahvaljujući podršci Grada Novog Sada Mađarski kulturni centar „Petefi Šandor“ pre dve godine dobio je novi objekat u dvorištu pored postojećeg u Ulici Jožefa Atile. To je bila prva faza rekonstrukcije, a sada se izvode radovi na rekonstrukciji velikog objekta. Radovima je obuhvaćen celi objekat, neto površine 1151,27 m2, a ukupne bruto površine 1721,08 m2. Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor rekao je da novi status Kulturnom centru omogućava sigurno funkcionisanje uz budžetsku podršku. On je rekao da su, zahvaljujući podršci Grada, uspešno sanirane elektoinstalacije i popravljen sat na Katoličkoj crkvi na Telepu. - Posebno me raduje što su stvorene tehničke i administrativne pretpostavke da otpočnu radovi na podizanju spomenika nevinim žrtvama rata 1944. i 1945. godine, jer to je vrednosno, civilizacijski i moralno značajan projekat. Odabran je izvođač za prvu fazu radova i očekujemo da sve bude završeno na jesen ove godine – istakao je Ištvan Pastor. Nakon obilaska radova na renoviranju Mađarskog kulturnog centra, Pastor i Vučević su posetili i Studentski dom „Evropa“ - Európa Kollégium koji se nalazi u neposrednoj blizini tog kulturnog centra na Telepu, a koji je, prema rečima Ištvana Pastora, posebno značajan jer tamo žive mađarski studenti Univerziteta u Novom Sadu. - Strateški interes je da nam deca ostanu ovde i da doprinesu opštem boljitku – zaključio je Pastor.

