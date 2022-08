OPASNE PRETNJE IZ PRIŠTINE: Aljbin Kurti zvecka oružjem! Predsednik Vučić otkrio da se sprema likvidacija Srba na severu Kosova!

Iz Prištine stiže nova pretnja i to najdrastičnija do sada! Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je otkrio da "oni pripremaju likvidacije naših ljudi na severu", ali ih on upozorava da to ne čine.

- Nemojte da ubijate ljude. Nama su potrebni mir i stabilnost. Mi da ubijamo nikog nećemo - poručio je predsednik Vučić.

Za to vreme predsednik privremenih insituticija u Prištini Aljbin Kurti ne skriva konfliktne namere, ali i zamenjuje teze tvrdeći da je Beograd taj koji vodi agresivnu politiku. Šta više, u intervjuima navodi da je prisutan visok rizik od sukoba sa Srbijom.

Da li su mogući novi sukobi u jažnoj srpskoj pokrajini? Zbog čega medjunarodna zajednica ne reaguje oštro i ne obuzda Kurtija? Da li će Sjedinjene Američke Države da se uključe više u dijalog Beograda i Prištine kao što predlažu američiki kongresmeni?

Gosti Usijanja:

Zoran Anđelković, nekadašnji predsednik Privremenog Izvršnog veća Kosova i Metohije

Miloš Garić, urednik portala Kosovo onlajn

Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije

Urednica i voditeljka Silvija Slamnig