U DRAGANOVU PRODAVNICU U SUBOTICI DOLAZE I STRANCI: Ja sam medicinar, ali u ovome uživam! Evo o čemu je reč

Moderna tehnologija na koju se sve više oslanjamo, na neki način nas tera da zaboravimo stare vrednosti, pa i u muzici. Kada govorimo o slušanju muzike, većina nas muziku sluša na telefonu, putem slušalica, računara, dok se nekada u stara dobra vremena slušala putem audio kaseta i vinila, odnosno gramofonskih ploča. Ipak, muzikoljubaca i zaljubljenika u vinile i te kako ima, a jedan od njih je i Dragan Stanojević iz Subotice, vlasnik „Crossroads vinyl shop” prodavnice vinila, koji kako kaže, radi ono što voli.

“Ovo je nešto čime se ja bavim celog svog života, iako sam po struci medicinar. Čak sam i dugo radio u bolnici ali time se više ne bavim. Moj sadašnji posao je nešto mnogo lepše od toga i nešto u čemu uživam. Kada pričamo o gramofonskim pločama, to je nešto što od malena potiče iz moje porodice i većinom to tako i biva. Nekome u porodici ostane neka kolekcija pa se mladi zainteresuju i to je jako lepa stvar. Ipak je ovo jedan poseban format, vrlo specifičan i tu je povezano nekoliko umetnosti”, izjavio je Dragan Stanojević iz Subotice, vlasnik „Crossroads vinyl shop” prodavnice vinila

Kako Dragan kaže, u njegovu radnju dolazi i puno stranaca, među kojima ima i Subotičana.

“Ovoga leta je bilo zaista puno stranaca, a među njima u principu ima i dosta naših Subotičana. To su ljudi koji nisu po pet, deset godina bili ovde i obično kada dođu u radnju njih najviše zanima domaća muzika. Ima tu naravno i nekoliko kolekcionara koji su slobodno mogu da kažem ozbiljni. Oni su tu naravno da popune svoje kolekcije i većinom se tu radi o džezu, bluzu ili muzici sedamdesetih godina. Sve u svemu, ja bi zaista voleo kada bi se više mladih zainteresovalo da slušaju vinile. Moja poruka njima je da više čitaju knjige, idu na izložbe i da imaju neku zanimaciju i naravno da manje vremena provode sa telefonima u rukama”, izjavio je Dragan Stanojević iz Subotice, vlasnik „Crossroads vinyl shop” prodavnice vinila, za Subotica živi.

