VUČEVIĆ: Hoće da Srbe sateraju u ćošak, rade da na KiM nema mesta za Srbe i sve se predstavlja kao legalne i legitimne akcije

-Savet za nacionalnu bezbednost se bavio svim ključnim aspektima državne bezbednosti. Nacionalna bezbednost jeste da li imate snabdevanje osnovnim prehrambenim namirnicama, da li neko pravi veštačku krizu u pogledu namirnica, a tema koja je svakako dominirala je dešavanje na KiM. Hoće da seteraju Srbe u ćošak i rade svi u kontekstu da tamo nema mesta za Srbe, iako neće to da kažu, već da su sve to legitimne i legalne akcije. Ali, to nije u duhu Briselskog sporazuma. Od Albanaca ne traže ama baš ništa iz Briselskog sporazuma. Istovremeno svi imamo pritisak da priznamo teritorijalni integritet Ukrajine, ali ne i Srbije. Međunarodno javno pravo nekad vam odgovara, nekada ne. Od međunarodnog javnog prava nema mnogo, bar ne u praksi. Ono što dodatno komplikuje, i o čemu je predsednik govorio, je da se postigne međusobni pravno obavezujući sporazum između Beograda i Prištine, jer nemate time presedan koji Rusima može da ospori Krim i druge teritorije koje je nekada kontrolisala Ukrajina. Onda oni koji su izvršili taj presedan i danas pokušavaju brzo da ispeglaju da to više nije izuzetak, nego je to dogovor dve države. Mi imamo dodatnu komplikaciju zbog KiM, možda i težu. Sad smo se setili da se preganjamo oko Prajda, pored problema od toga kako ćemo uvoziti naftu, oko cene struje, cene proizvodnje struje, mi smo se dohvatili da se možda poubijamo narednih dana na našim ulicama- naglasio je prvi čovek Novog Sada.

Kosovo nikada ne može biti država dok Srbija tako ne odluči

-Zabrinjavajuća je ta informacija koju je predsednik Vučić izneo da su SAD objavile spisak da će da pojačaju naoružanje prema Ukrajini, što nam pokazuje da će on još dugo da traje i da je to verovatno svetski rat. Interesantno je da će svi dobiti naoružanje u okruženju, svi sem Srbije. Neki bi rekli da su to članice NATO pakta. Nisu svi članice NATO pakta, BiH i ono što oni nazivaju Kosovo nisu članice. E, sad svako nek’ se zapita kome oni prete tim naoružanjem. Kosovo nikada ne može biti država dok Srbija tako ne odluči. Oni ne bi smeli da imaju vojsku. Oni su sve bliže da sruše mir i da idemo u pravcu u kojem ne želimo da idemo.

Vučević se nadovezao i na predsednikove reči da se samo dvoje ljudi tokom 10 dana prijavilo za promenu tablica na KiM.

-Kurti je dobro uspeo sa svojim spotovima na srpskom jeziku, ubedio je masovno srpsko stanovništvo na promenu tablica. Dobar mu je srpski jezik. Nije dovoljno da govorite srpski jezik da bi vam Srbi verovali. Svaki dan zveckate Srbima sa oružjem, nije dovoljno da pričate srpskim jezikom da bi vam Srbi poverovali, posebno ako ste vi Aljbin Kurti.

Turski tok nam je žila kucavica

-I za Turski tok su nas napadali, da ćemo se posvađati s Evropom. Nama je to žila kucavica. Važna je cena, a predsednik Vučić je napravio dogovor sa Putinom. Srbija je fer prema svima, nije uvela sankcije i bilo bi fer da Srbija dobije dobru cenu i redovno snabdevanje za tu jednu trećinu koliko još nije pokriveno osnovnim ugovorom. Nakon otvaranja Poljoprivrednog sajma, u maju u Novom Sadu, predsednik Vučić i Orban su se dogovarali da Mađarska koja ima veće skladište za prirodni gas da nam ustupi da skladištimo gas kod njih. Ja se divim evropskim liderima koji su tako olako shvatili nadolazeću zimu, a pri tome ne odustaju od gašenja nuklearki. Neverovatno mi je da to radite, kao da pucate sebi u noge, a treba da trčite. A Orban je tu najodvažniji evropski lider i rekao da svi sami sebe kažnjavamo. Zamislite da mi sada uvedemo Rusima sankcije za gas. Pa koga mi tačno kažnjavamo- Ruse ili nas? Pa sebe. Orban neće da vidi Mađarsku na kolenima, neće da se gase fabrike i zna da će to zaustaviti gradnju bolnica, pruga, škola. Sve je to povezano. Rekao bih da se Rusima ne žuri. Oni ne žele da brzo napreduju, već da je sad rat iscrpljivanje. Ali, ekonomsko iscrpljivanje. Nama je bitno da sa Turskom imamo dobre odnose.

Ovo vreme traži odgovorne i hrabre ljude

Vučević je istakao da straha nema, ali ima brige i odgovornosti.

– Ko je odgovoran čovek, taj ima i brigu. Ovo nije vreme za kliberenje. Ovo vreme traži odgovorne i hrabre ljude, svakako ne sme biti straha- tvrdi aktuelni gradonačelnik Novog Sada.

nsuzivo