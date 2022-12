Prijem ministra odbrane i načelnika Generalštaba povodom novogodišnjih i božićnih praznika

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović priredili su večeras prijem povodom novogodišnjih i božićnih praznika u Domu Garde na Topčideru.

Večerašnjem prijemu prisustvovali su izaslanik predsednika Republike Srbije i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Milorad Veljović, predsednik Narodne skupštine Vladimir Orlić, ministri u Vladi, narodni poslanici, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, lokalne samouprave, državnih institucija, verskih zajednica, diplomatskog i vojno-diplomatskog kora, veterani, kao i mnogobrojni gosti iz javnog i kulturnog života.

Čestitajući predstojeće praznike, u ime generala Mojsilovića i svoje ime ministar Vučević zahvalio je gostima i svima sa kojima Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije sarađuju i zajednički rade.

- Hvala vam na tome i uz tu zahvalnost molba i poziv da ta saradnja sledeće godine bude još bolja, sadržajnija, da zajednički radimo da čuvamo i pomažemo jedni druge poštujući delokruge i nadležnost svakoga u tom sistemu, ali usmereni, fokusirani na jedinstveni cilj, a to je da ova država nastavi svoj razvitak u miru, da čuvamo političku stabilnost, stabilnost u regionu, da imamo sve veći broj građana, da vraćamo naše ljude iz rasejanja, da nam se rađa više dece, da ljudi budu zadovoljniji i srećniji što žive u našoj lepoj otadžbini, našoj Srbiji – rekao je ministar Vučević.

Ministar odbrane je rekao da je ponosan na sve pripadnike Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i na njihov rad u prethodnom periodu.

- Ponosni smo na sve koji su radili ovaj posao u prethodnom periodu i ponosni na činjenicu da su i prethodne, kao i današnja Vlada, u skladu sa smernicama predsednika Republike kao vrhovnog komandanta, uradile ozbiljan napredak na snaženju Vojske Srbije, na njenom jačanju i jačanju njenih odbrambenih kapaciteta i rekao bih na vraćanju nikada izgubljenog, ali nekada sputanog u stranu ugleda koji je imala. Ne želimo da dozvolimo da Vojska Srbije bude na marginama našeg društva, nego da dobije i da ima status koji zaslužuje svojom tradicijom, svojom slavnom prošlošću, a pre svega svojim svakodnevnim aktivnostima, zalaganjem i trudom – naglasio je ministar odbrane.

On je podsetio i da su i danas mnogi pripadnici naše vojske na terenu i čuvaju našu otadžbinu i naš narod, izvršavaju zadatke u otežanim vremenskim uslovima, bez obzira kakav ih ambijent okružuje.

- Neizmerno smo ponosni na njih i ne želimo da se zaboravi, ne želimo da ih samo spmenemo kad je neka muka, nego da im kažemo u svakom trenutku - hvala. I želeo bih da i u Srbiji bude običaj, kao što je u mnogim državama koje se hvale svojim demokratskim potencijalom i institucijama, da onaj ko nosi uniformu ima poštovanje i uvažavanje kakvo treba i da to zaista bude prisutno u društvu. Ne tražimo nikakve specijalne privilegije, ali oni koji vas i nas čuvaju, koji su spremni, jer su se tome i zavetovali, da daju svoje živote kad je najteže i najopasnije, zaslužuju posebno mesto. Zaslužuju uvažavanje i svako poštovanje. Verujem da ćemo svi zajedno raditi na tome – poručio je ministar Vučević.

On je zahvalio i predstavnicima medija na objektivnom izveštavanju i upoznavanju javnosti, naše države i ne samo naše države o svemu onome što je naša vojska i Ministarsvo odbrane radilo i što će raditi.

- Ključna poruka za sve, u skladu sa naredbama, smernicama predsednika Republike, Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane će raditi na daljoj kupovini i opremanju najsavremenijim naoružanjem i vojnom opremom svih naših odbrambenih kapaciteta, pre svega Vojske Srbije, isključivo u odbrambenom konceptu kao najsnažniji i odlučujući odvraćajući faktor prema onima koji nisu dobronamerni prema našoj državi. I ako drugi imaju prava da se bolje opremaju, naoružavaju, mislim da i država Srbija koja ima vojnu neutralnost, kao aksiom politike isto to radi. I neka nam niko ne zameri. A i ako nam zamera, nastavićemo to da radimo, jer to nije usmereno protiv bilo koga, nego je usmereno na odbranu i zaštitu naše države i svih građana Srbije, bez obzira kojoj naciji ili veroispovesti pripadaju. To je nešto što je zadatak iznad svih zadataka i verujem da će biti uspešno realizovan – istakao je ministar Vučević.

Ministar odbrane je ukazao da je posebno ponosan što je i Vlada u prethodnom sazivu, ali i današnja Vlada, po nalogu predsednika Republike, uspela da realizuje najveće povećanje plata za pripadnike Vojske Srbije od 25 posto.

- Možda će neko reći da to nije dovoljno, svakako bih želeo da te palate budu još veće, ali 25 posto povećanje zarada nakon dve godine korone i godinu dana gotovo svetske krize, je veliki uspeh za državu. I verujem da je to jasan signal pripadnicima Vojske Srbije, govorim i o oficirskom i podoficirskom kadru, profesionalnim vojnicima, ali i onim devojkama i momcima koji su na dobrovoljnom služenju vojnog roka, da je država ponosna na njih i da računa na njih i da će nastaviti da popravlja, snaži njihov ekonomski i materijalni položaj. Tu je zamajac u stanogradnji i nekomercijalna cena kvalitetnih stanova i rešavanje onog, možda i najzahtevnijeg i najizazovnijeg pitanja u životu svakog od nas, a to je stambeno pitanje. To nismo imali decenijama, a danas država gradi na hiljade stanova, po različitim gradovima, verujem na zadovoljstvo ne samo pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane, nego i Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativne agencije – naglasio je ministar Vučević.

Na kraju obraćanja, ministar Vučević je još jednom zahvalio na saradnji svim pripadnicima Ministarsva odbrane i Vojske Srbije, Gneralštabu i generalu Mojsiloviću.

- Verujem da ćete i dalje uspešno izvršavati sve zadatke koje država stavlja pred vas. Hvala i ostalim strukturama Ministarstva odbrane, hvala vama dragi gosti i čestitajući vam predstojeće božićne i novogodišnje praznike želim pre svega mir našem stradalnom narodu na Kosovu i Metohiji i verujem u razum kod svh aktera, verujem da svi oni koji su donosioci odluka, koji imaju autoritet i mogućnost da utiču na donošenje odluka ili direktno donose odluke, poštujte Srbiju, Srbija je dobar partner, Srbija želi da čuva mir, Srbija želi da čuva stabilnost, Srbija želi da sarađuje, ali Srbija ima svoje crvene linije. Živela Srbija, živela Vojska Srbije! – poručio je ministar Vučević.

Gostima večerašnjeg prijema prikazan je i film u produkciji Uprave za odose sa javnošću Ministarstva odbrane, posvećen najznačajnijim rezultatima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u godini za nama.

Svečanost u Domu Garde na Topčideru obeležio je i nastup Mešovitog hora Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i numere koje je izveo Umetnički ansambl Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“.