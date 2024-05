UVEK ĆU BITI POSVEĆEN INTERESIMA NOVOG SADA, IMA POSEBNO MESTO U MOM SRCU: Ovo su poruke premijera Miloša Vučevića

Predsednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević u ekskluzivnom intervjuu za „Dnevnik”, prvi put od kada je preuzeo jednu od najvažnijih funkcija u zemlji govori o svim izazovima i iskušenjima sa kojima se suočavamo, kampanji za lokalne izbore, Nemanjinoj 11, Novom Sadu…

Na početku razgovora priznaje da Novom Sadu duguje mnogo.

– To je grad u kome sam rođen, odrastao. Grad koji me je oblikovao kao političara i kao čoveka – kaže premijer.

Šta će Novosađani imati od toga sada kada ste na poziciji predsednika Vlade Srbije?

– Moj odnos sa Novim Sadom je duboko ličan i emotivan, ali i profesionalan. Bio sam na čelu grada tri mandata uzastopno, imao sam privilegiju da radim na poboljšanju života naših sugrađana. Iznad svega sam zahvalan Novosađanima što sam imao priliku da vodim Grad punih deset godina. Uvek ću biti posvećen interesima Novog Sada i njegovih građana. Kao premijer, moći ću da unapredim projekte i inicijative koje će dodatno osnažiti naš grad, privući investicije i stvoriti nova radna mesta. Trudiću se da Novi Sad bude primer uspešnog razvoja, saradnje i zajedništva za celu Srbiju. Zajedno sa svojim sugrađanima, radiću na tome da naš grad bude još lepši, prosperitetniji i bolji za sve generacije koje dolaze, kao i svi drugi gradovi naše zemlje. Kao predsednik Vlade u obavezi sam da podjednako vodim računa o svakom metru zemlje, ali ipak najviše volim svoj grad. To je valjda prirodno i normalno.

Koji su najvažniji strateški projekti koji su realizovani, a koje biste izdvojili?

– Nakon punih deset godina vođenja Novog Sada, veoma sam ponosan na postignuto, imajući u vidu kakva nam je bila startna pozicija te 2012. nakon potpunog kolapsa i pustoši koji je ostao iza demokrata. Verujem da sam zalaganjem i trudom pokazao koliko volim Novi Sad i koliko mi je do njega stalo. Onog dana kada sam odlazio, u gradskoj kasi je bilo skoro dve milijarde dinara više nego kada sam bio izabran, a uspeli smo mnogo toga da uradimo i unapredimo. Hoću da naglasim da sam Gradsku kuću ostavio u dobrim rukama. Milan Đurić sa svojim timom radi posvećeno i odgovorno. Uspeli smo da povećamo broj zaposlenih, doveli 29 stranih investitora, obezbedili smo besplatan boravak u vrtićima za svu decu, imali velika ulaganja u zdravstvo, povećali izdvajanja za omladinsku politiku, kulturu, okitili se s prestižnim titulama – Evropska prestonica kulture i Omladinska prestonica Evrope. To su najbolji dokazi da je grad živ. Građani su to prepoznali, Novi Sad je postao poželjna destinacija za život i sve je to na kraju rezultiralo pozitivnim prirodnim priraštajem. Radićemo i dalje zajedničkim snagama na poboljšanju uslova života i podizanju standarda ne samo u Novom Sadu, nego u celoj našoj zemlji.

Da se osvrnemo na lokalne izbore. Na udruženoj listi opozicije svi su se ujedinili. Koji je po Vama njihov cilj?

– U Novom Sadu, sa jedne strane imate listu „Aleksandar Vučić – Novi Sad sutra“, a na drugoj strani sve one koji žele da se domognu gradske kase, fotelje. Imate autonomaše, separatiste, lažne monarhiste. Svima njima je ideolog Dinko Gruhonjić. Nismo čuli koji im je program cilj, plan. Ali zato smo čuli da će da ruše, zabrane, proteraju, otmu, kazne, uhapse, obese i da mrze Aleksandra Vučića. Ne dozvoljavaju da se izgradi pravoslavni hram posvećen bačkim velikomučenicima, stradalnicima u novosadskoj raciji 1942. godine. Sve ih je objedinio isti duh da se još malo obogate na grbači naroda. Cilj je da se domognu vlasti kako bi se domogli para. U tom taboru nema politike, to je čist interes. Po prvi put imamo Miloša Jovanovića i poksovce da idu zajedno sa ektremnim levičarima, ne smetaju mu stavovi Brajana Brkovića i Dinka Gruhonjića. Bore Novakovića, ligaša… Oni tvrde da se u Srebrenici dogodio genocide, oni se zalažu za priznavanje jednostrano proglašene nezavisnosti tzv. “Kosova”, oni preziru Republiku Srpsku, koju pogrdno zovu „Šumska”. Sećamo se vrlo dobro kako su mnogi od njih godinama unazad između sebe razmenjivali uvrede, optužbe, tražili krivce, upirali prstom. Ali građane nije lako prevariti i uveren sam u to da su prozreli njihove namere.

O pretnjama predsedniku Vučiću

Pretnje predsedniku Aleksandru Vučiću su sve učestalije. Koji je po Vama krajnji cilj?

-Pretnje po život upućene predsedniku Vučiću i njegovoj porodici svaki put me zaprepaste, iako smo mnogo puta do sada videli da se on lično na to ne obazire, niti mogu da ga uzdrmaju. Ipak, simptomatično je da ovakve monstruozne pretnje, po već dobro poznatoj matrici, uvek dolaze u veoma važnim i sudbonosnim trenucima za Srbiju. Što se tiče pretnji koje je predsednik Vučić dobijao, one pokazuju samo bolest koja je, nažalost, zahvatila mali deo našeg društva na društvenim mrežama, na sreću. Oni nemaju obzira prema onome ko vodi ovu državu i ko je izabran dva puta. Možete da se politički borite, kritikujete, izlazite na izbore, ali da nekome želite smrt, to je najgori kukavičluk. To su ljudi bez obraza, stida.

Da li će, po Vašem mišljenju, lista okupljena oko SNS i ovaj put ostvariti dobar rezulatat?

- Nemam ni najmanju sumnju u to da ćemo voljom naroda odneti pobedu 2. juna. Tog datuma građani će moći da glasaju za jedinstvenu priliku za prosperitet i budućnost. Pobeda koalicija okupljene oko SNS biće vetar u leđa i snažna poruka i podrška predsedniku Srbije Aleksandra Vučiću u njegovoj daljoj borbi za vitalne nacionalne interese. Naša lista je nadstranačka, predvođena predsednikom Republike. U mnogim opštinama i gradovima izlazi sa jasnim ciljem i programom za budućnost. Prva na listi u Novom Sadu je profesorka dr Vesna Turkulov, u čije požrtvovanje su mnogi naši građani imali prilike da se uvere tokom pandemije korona virusa. Spasila je mnogo života, to je jedna briljantna karijera lekara, profesora, sa ogromnim ljudskim kvalitetima. Građani moraju da znaju da mi na izbore gledamo kao na priliku da nastavimo putem kojim smo krenuli i da pokažemo da smo marljivi, vredni i odgovorni. Tako je uvek bilo do sada. Nama pobeda nije cilj sama po sebi, nego samo preduslov da dalje radimo na poboljšanju kvaliteta života naših građana. Građani 2. juna odlučuju o svojim gradovima i opštinama, a mi smo tu da im ponudimo stabilnost, sigurnost i napredak. Kao što je rekao predsednik Vučić na mitingu u Novom Sadu, naša lista je Real Madrid u odnosu na sve ostale.

O Nemanjijoj 11

Kakav je osećaj biti na čelu Vlade?

-Velika je čast biti na čelu srpske vlade. Ali je i ogromna odgovornost. Svestan sam izazova koji nam predstoje. Ima ih mnogo. Ali verujem da ćemo svi zajedno, predvođeni predsednikom Republike, naposletku uspeti da pobedimo.

U UN je ipak izglasana Rezolucija o Srebrenici. Koje pouke Srbija može da izvuče?

- Iza nas su teški dani i teške nedelje. Rezolucija je formalno usvojena, a suštinski ne. Ona ima legalitet, a nema legitimitet. Nemate većinu, da ne kažem pod kojom tačkom su je kandidovali, pod kulturom mira. S jedne strane osećaj nepravde, s pravom, s druge strane osećaj ponosa, da mi budemo mali upaljač koji je probudio slobodarski duh u mnogim državama. Istina je jača od nepravde. Mnogo sam ponosan, ovo je bila bitka Davida protiv Golijata. Kapa dole za to što je predsednik Vučić uradio, sigurno se zamerio mnogim svetskim moćnicima, ali je i svima pokazao kako se treba boriti za otadžbinu. Nismo svesni stvari kojima svedočimo, nismo svesni ovog otpora koji je Srbija učinila. Ukupno 107 država je suštinski stalo na stranu istine, a siguran sam da je najmanje 20 glasalo pod prisilom i mukom.

Kapa dole za to što je predsednik Vučić uradio, sigurno se zamerio mnogim svetskim moćnicima, ali je i svima pokazao kako se treba boriti za otadžbinu. On se zamerio, ali je dobio veliku podršku građana Srbije i Srba u svetu Imamo političku obavezu da ne zaboravimo prijateljstvo država koje su glasale protiv. Sad je bitno da Srbija i Srpska ne pokleknu, gore glave. Nama treba smirenost, sabornost i vera u Boga i sebe. Kada to imate uz sebe sve može da se izdrži. Na nama je da čuvamo našeg predsednika, one koje smo birali, jer je i to odraz zrelosti naroda. Svi kao jedan. On se zamerio, ali je dobio veliku podršku građana Srbije i Srba u svetu. Treba da idemo svi ponosno na posao, u školu, da se družimo, da idemo uzdignute glave i pravog pogleda i isceljene duše. Da svi sa ponosom nosimo srpsku trobojku. To je naša zastava, ne iritiramo nikoga. To je zastava ove države. Srpska zastava nek se vijori doveka, kao znak slobode. Ljubav moramo da imamo prema sopstvenom narodu.

Sve su veći pritici Kurtijevog režima na kosovske Srbe. Poslednji u nizu je zabrana dinara i upad u ekspoziture Poštanske štedionice. Koliki je naš manevarski prostor?

- Zatvaranje trezora Štedionice Pošte Srbije i njenih pet filijala u četiri opštine sa srpski većinskim stanovništvom na severu Kosova, kao i ukidanje dinara ima za cilj destabilizaciju ekonomskih tokova i dodatno otežavanje života našim sunarodnicima. Situa cija na Kosovu i Metohiji je izuzetno ozbiljna i zabrinjavajuća, jer ovi potezi predstavljaju dodatne provokacije i pritisak na srpsku zajednicu koja tamo živi, i direktno ugrožavaju mir i stabilnost u regionu.

O svom omiljenom hobiju

Imate li vremena za svoj omiljeni hobi, ribolov?

- Ne, ali to nije nešto što me žalosti. Cena koju plaćam je ništa naspram veličine našeg cilja. Srbija mora da pobeđuje, a političari na tom putu moraju da se pokažu i dokažu.

Gde je u svemu tome međunarodna zajednica?

- Međunarodna zajednica bi trebalo da prepozna ozbiljnost situa- cije i da reaguje u skladu s tim. Apelujem na njih da hitno reaguju i zaustavi ove neprihvatljive mere. Mi ne želimo eskalaciju sukoba, ali ne damo na naš narod. Srbija će uvek stajati uz svoje ljude, pružajući im svu potrebnu podršku. Očekujemo i njihovu adekvatnu reakciju, a ne da sve ostane na rečima i oceni da je situacija problematična i da se uvek obe strane pozivaju na smirivanje tenzija. S Kurtijem nikada ne možete biti načisto, na njega ni međunarodna zajednica ne može da utiče. Ovo što Kurti radi je terorizam za izučavanje, nažalost. Ako izostane reakcija međunarodne zajednice, napraviće požar na Balkanu. Ali Srbija će uvek biti pos- većena dijalogu, mir nema cenu i to smo pokazali nebrojano puta do sada.