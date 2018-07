DECA SU NAJRANJIVIJE ŽRTVE SEKTI, LOVCI NA DUŠE AKTIVNI: Evo kako da prepoznate čoveka koji je POD KONTROLOM kulta! Policijski sindikat sa ekspertima održao predavanje u Beogradu!

"Lovci na duše" su veoma aktivni, tehnike manipulacije usavršene, a najranjivija kategorija su najmlađi, poručili su učesnici tribine pod nazivom „Delovanje sekti u Beogradu i kako se zaštititi“, koja je upriličena u prepunoj sali MZ "Lipov Lad" u Beogradu!

Kako prepoznati delovanje sekti i na koji način zaštiti porodicu kao osnovnu ćeliju zdravog društva, bila je glavna tema predavanja eksperata na skupu koji je organizovao Sindikat Ujedinjeni kolektiv policije (UKP), uz podršku Internacionalne policijske organizacije (IPO) i Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA.

Kada primetite da je dete naglo promenilo ponašanje, da se povlači u sebe, da je promenilo ishranu... to je prvi alarm da se nešto dešava i da je pod jakim uticajem sekti. Lovci na duše su veoma aktivni, oni pažljivo targetiraju svoje žrtve, a najmanju šansu koriste da tinejdžere uvuku u sektu.

Porodica treba da bude podrška detetu, ako dobije lošu ocenu u školi, roditelj ne sme da primeni kazne i represiju. Zagrlite svoje dete, jer nikada ne znate za šta je talentovano i za koju oblast je predodređeno, poručili su stručnjaci.

Roditelji najzastupljeniji u publici...Prepuna sala MZ "Lipov Lad" foto: Kurir



U uvodnom dela skupa prisutnim građanima su se obratili čelnici Sindikata UKP, predsednica Marina Starčević i predsednik Nadzornog odbora Petar Milojević, a predavanje o sektama su održali Ilija Životić i Stevan Đokić, eksperti za bezbednost.

Ilija Životić, Marina Starčević i Vuk Matović foto: Kurir



- U sveopštoj navali neoliberalizma koji dolazi sa zapada, ali i neverovatno mlakom "otporu" u Srbiji, mi ćemo ovakve u budućnost sve teže održavati. Proglasiće nas za huškače, etiketirati nas da napadamo slobodu odlučivanja i izbora, slobodu vere, slobodu različitosti, i legalizovati sekte pod izgovorom slobode veroispovesti. Kao u Americi, gde ima na hiljade sekti gde svake godine imamo slučaj da njih nekoliko izvrši kolektivno samoubistvo, gde svakog meseca neki ludak uđe u školu i puca u decu iz nekog svog ubeđenja. Sprema nam se kolektivna religija potrošačkog društva u kome će biti važno samo zadovoljiti državu plaćanjem poreza a u svojoj kući zadovoljavati neke mračne opsesije - poručio je Ilija Životić, koji je i predsednik Internacionalne policijske organizacije (IPO).

- Hegel je rekao jednu rečenicu koja je citirana mnogo puta: ,,Kako ćemo znati ko smo ako ne protiv koga smo?" To je ta večita podela na Mi i Oni. Takav je i ovde slučaj. Da bi smo znali kako da se borimo protiv sekti mi ih moramo prvo definisati, izdvojiti iz sličnih pojava. Ranije se smatralo da je sekta nužno usko povezana sa verom da je u osnovi propovedanje vere koja ne prihvata božansko svojstvo Isusa odnosno da je njegova žrtva nedovoljna da nadoknadi svo zlo koje ljudi nanose već da osim molitve moraju i neka dela da se preduzmu. Na tome su se bazirale stare sekte. I tako je bilo dok neki "zli ljudi" nisu shvatili da na planeti živi mnogo različitih ljudi koji se mogu privući sa takvom pričom ali i iskoristiti. S toga smatram da je osim definisanja pojma Sekta sa teološke strane, potrebno izvršiti i definisanje sa krivično pravne strane. Nažalost u našem ali i stranim krivičnim zakonodavstvu ne postoji krivično delo formiranja sekte - smatra Životić, koji je podvukao da treba razgraničiti vere s jedne, i negatovne odlike sekti sa druge strane.

Ilija Životić foto: Printscreen

- Moja definicija pojma "Sekta" je, kada govorim o mračnim udruženjima, "o rganizovana kriminalna grupa koja na naročito perfidan i podmukao način u svoje redove uvlači pojedince, a ređe i grupe ljudi svih uzrasta, polova, verskih i seksualnih orijentacija, navodno saosećajući se sa njihovim problemima, obećavajući pomoć, dom , zamenu podrške koju pruža porodica , prijatelji i okolina kao i država a sve sa ciljem materijalnog, seksualnog, fizičkog i duhovnog iskorišćavanja i pri tome vrbovanog udaljava od njegovog prethodnog verskog teološkog pripadanja postepeno ga uvodi u svoj verski svet. Teži oblik ovakvog organizovanja je, ukoliko postoji cilj da se namenski razara porodica kao jedinka društva ne bi li se iznutra oslabila država - uverava Životić i navodi da su se manje verske grupe omasovile s početkom osamdesetih-



- Da li znate kada su sekte nagrnule u Srbiji? Pa kada su zapadne sile odlučile da rasture Jugoslaviju. Toga nije bilo do kraja 80ih. Vrlo retko. I službe su to eliminisala sa dobijanjem prvih informacija. Masovni nastup sekti se poklapa sa intenzivnim radom obaveštajnih službi zapadnih zemalja u Srbiji. Razbijanje poverenja u crkvu u veru koja je dominantna u nekoj zemlji je deo psihološkog rata i to se uči na ozbiljnim studijama bezbednosti. Tako se slabe unutrašnji stubovi bezbednosti. Porodica, vera, država. Pa ono što je propovedao Al Bagdadi u Siriji i Iraku je samo potsećalo na islam. Mi smo ga nazvali radikalnim islamom ali to je ta matrica. Stvoriti novu religiju izopačenu i tako vrbovati ljude. Sada sličnu stvar propovedaju teroristi Al šabab Organizacija u Africi. Oni drže pod kontrolom putem sile i svoje nakaradne religija ogroman broj ljudi i teritorije - zaključio je Životić.



Stevan Đokić, ispred Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA, upozorava da su sekte evoluirale i da je njihov metod delanja usavršen.

- Kao i celo društvo i sekte su evoluirale. Iako se još uvek drže vrbovanja uživo, primat ipak preuzima online manipulacija. Društvene mreže su najpogodnije za vrbovanje. Prave se određene grupe i stranice na društvrnim mrežama ali i forumi i sajtovi kojima svako može da pristupi. Najčešće ljudi pomisle "ma nisam ja zanimljiv sektama, neće oni mene", ali to je greška, sekte žele sve i svakoga. Iz tog razloga potrebna je česta edukacija i što više razgovora na temu sektnog delovanja i kako se odbraniti - poručio je Đokić i ukazao na prevenciju kao ključ odbrane od sekti.

