EKIPE VODOVODA NA TERENU: Sanira se kvar u Kralja Milana, pukla jedna od najstarijih cevi! Stanari bez vode do 15 sati

BEOGRAD - Ekipe JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” su na terenu i saniraju kvar na velikom magistralnom vodu koji vodom za piće snabdeva Ulicu kralja Milana, Slaviju i taj deo grada do Terazija, izjavio je vršilac dužnosti sekretara za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima Darko Glavaš.

- Do kvara je došlo u ranim jutarnjim časovima, a u pitanju je stara magistralna cev, jedna od najstarijih u centru Beograda. Najveći deo kvara je u trotoaru, ali nažalost deo cevi koji će morati da se zameni u toku dana nalazi se i na kolovozu. Ekipe „Vodovoda i kanalizacije” izvodiće građevinske radove do popodnevnih časova, a po završetku tog posla JKP „Beograd-put” će uraditi završni sloj asfalta u zoni koja je oštećena - pojasnio je Glavaš.



Prema njegovim rečima, bez vode je trenutno zona Kralja Milana, od Ulice Svetozara Markovića, sa delom te ulice, do Kneza Miloša. Na terenu su već postavljene cisterne sa vodom za piće za sugrađane koji zbog ovog kvara nemaju vodu.

(Kurir.rs/Beoinfo/Foto: Beoinfo/Arhivska fotografija)

Autor: Kurir