GRADONAČELNIK RADOJIČIĆ: Sneg raščišćava 1.600 ljudi i 300 vozila

BEOGRAD - Gradske komunalne službe su u četvrtom stepenu angažovanja, što znači da će danas u sve tri smene na ulicama biti 1.600 ljudi sa 300 vozila koja raščišćavaju sneg, rekao je gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić.

Palo je između 15 i 22 centimetra snega, a očekuje se da će padati do subote pre podne. Imamo dovoljne količine soli, komunalna preduzeća daju sve od sebe da bude što manje problema. Očekujemo da i građani daju svoj doprinos kako bi Beograd što bolje funkcionisao tako što će čistiti sneg ispred svojih kuća i lokala, i vozilima zimskih službi omogućiti prolazak, rekao je Radojičić.

On je istakao da je ovog jutra najviše problema bilo u saobraćaju, ali i da se oni brzo rešavaju, preneo je Beoinfo.

Po ovakvim vremenskim uslovima važno je da se više ljudi opredeljuje za gradski prevoz umesto da se vozi sopstvenim vozilom, kako bismo imali što manje gužve na ulicama, rekao je gradonačelnik. On je podsetio da toplane ponovo greju 24 sata neprekidno.

Radojičić je upozorio građane da budu oprezni na niskim temperaturama, a kao kritičan dan označio subotu kada se očekuju nešto niže temperature.

Najviše problema na linijama 300

Direktor Gradskog saobraćajnog preduzeća Radiša Momčilović kaže da je jutros zbog snega bilo "samo sporadičnih problema" na pojedinim linijama, ali da se oni u "hodu otklanjaju".

Problema je najviše, kako kaže, bilo na potezu 300, odnosno na linijama koje voze za Ritopek, Grocku, Vinču, Boleč, Kaluđericu.

Na primedbe mnogih sugrađana koji dolaze iz Kaluđerice da su morali jutros do Smederevskog puta da pešače, jer se autobus na liniji 309 nije spuštao u to naselje, direktor odgovara da taj potez "ne drži GSP, već privatnici".

"Na ostalim linijama bilo je sporadičnih problema, te tako linija koja saobraća do Ritopeka bila je skraćena do Boleč kafane, ali sve se rešava u hodu", rekao je Momčilović. Dodaje da čim prođe kamion i pospe so, autobusi nastavljaju u istom režimu.

Problema je bilo i na Banovom brdu, jer u jednom momentu nije saobraćala linija 57, ali je problem rešen. "Ovi manji problemi koje smo imali jesu problem za putnika, ali na nivou sistema sve je to minorno", naglasio je Momčilović.

Na linijama koje saobraćaju prema Avali, kako kaže, nije bilo nikakvih problema. U dispečerskom centru GSP-a kažu da je bilo problema na linijama 65 i 66 u Severnom bulevaru, na linijama 77 i 74, ali da je nakon dvadesetak minuta uspostavljen saobraćaj.

Poteškoća sa gradskim prevozom bilo je i na Banjici na trolejsbuskoj liniji 40 i 41, gde je zbog kvara trolejbusa saobraćaj bio u zastoju dvadesetak minuta.

Takođe, problema je bilo i u Nemanjinoj ulici gde je zbog kvara tramvaja na raskrsnici sa Kneza Miloša saobraćajna gužva trajala oko sat vremena.

Dok kvar nije otklonjen u zastoju su bile i tramvajske linije 2L, 7, 9, 11L i 12 L.

"Tramvaji su vraćeni na redovne trase i očekujem da ne bi trebalo da bude većih izmena i zastoja, vozila idu malo usporeno ali uglavnom idu", kaže Dejan Vuković dispečer u GSP.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: A. Gavrilović)

