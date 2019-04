BEOGRAD - Tokom radova na uređenju saobraćajnice, koje izvodi Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, biće izmenjen režim saobraćaja od 18. aprila do 4. juna u Ulici Đorđa Stanojevića, od Ulice Marka Hristića do Bulevara Milutina Milankovića, saopšteno je iz Sekretarijata za saobraćaj.



Tokom radova koje izvodi Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda biće izmenjen režim saobraćaja u Ulici antifašističke borbe do 19. aprila.

