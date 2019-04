STIGLO 18.878 ZAHTEVA: Završen konkurs za upis u beogradske vrtiće

Na konkursu za mesto u beogradskim vrtićima, koji je juče završen, stiglo je 18.878 zahteva roditelja i staratelja, izjavio je gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak.

"To je oko 620 zahteva manje nego prošle godine, a budući da imamo više slobodnih mesta, uz nastavak sufinansiranja boravka u privatnim vrtićima, realno je da od septembra nemamo listu čekanja dece koje imaju prioritet pri upisu, što će biti prvi put", rekao je Gak.

Kako prenosi Beoinfo, on je objasnio da sada veliki posao čeka upisne komisije koje će do 20. maja rangirati prijave, te da zahteva maksimalnu transparentnost procesa i poštovanje propisanih kriterijuma.

"U ovom procesu nema mesta propustima", rekao je Gak.

Kako je istakao, od broja ukupno pristiglih zahteva treba oduzeti nekoliko hiljada budući da se među njima nalaze i predškolci za koje je program po zakonu obavezan, ali konkurišu da bi se evidentirali, kao i da, u proseku, svake godine ima oko 1.000 duplih zahteva roditelja koji ih podnose u više ustanova.

Gak je istakao da je oko 46 odsto zahteva stiglo elektronskim putem i poručio da će se otvarati još mesta u državnim vrtićima, pre svega gradnjom montažnih vrtića koja uskoro počinje za osam objekata ali i nastavkom adaptacije pogodnih prostora.

Napomenuo je i da nakon objavljivanja preliminarne liste dece koja su dobila mesto, počinje rok za žalbe koji će trajati do 29. maja.

"Konačnu listu upisane dece imaćemo 7. juna", precizirao je Gak.

On je poručio da će Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu tokom leta odobravati i do 20 odsto proširenja kapaciteta tamo gde za to postoje mogućnosti.

"Broj pristiglih zahteva za mesto u državnim vrtićima govori nam da smo pik rasta interesovanja prevazišli i da sada možemo očekivati smirivanje tražnje naročito imajući u vidu činjenicu da smo premašili 70 odsto obuhvata dece predškolskim obrazovanjem što je veliki uspeh za samo nekoliko godina", rekao je Gak.

Konkurs za 7.900 slobodnih mesta u 306 beogradskih vrtića bio je otvoren od 8. do 25. aprila, saopštio je Beoinfo.

