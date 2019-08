GRADONAČELNIK RADOJIČIĆ: Beograd će uskoro imati novi sistem zaštite od poplava i vanrednih situacija

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić najavio je danas da će uskoro biti gotov novi sistem koji značajno sprečiti i smanjiti posledice elementarnih nepogoda.

Radojičić je za RTS objasnio da će na 316 lokacija biti postavljeni detektori koji će skupljati informacije i slati ih u Komandni centar u Tiršovoj 1, gde će se podaci analizirati i vraćati nazad u tih 316 lokacija sa kojih će stizati upozorenja ili obaveštenja.

Upozorenja će, kako je rekao, biti u vidu sirena, ali i govornih poruka koje će upućivati ljude kako da reaguju.

"Ovo je jedan savremeni sistem koji funkcioniše u velikim svetskim gradovima kaošto su Moskva ili Rim. Uspostavljanje takvog sistema je preporuka Evropske unije. Na ovaj način ćemo značajno sprečavati i smanjivati posledice elementarnih nepogoda i drugih opasnosti koje su, kako govori i situacija u svetu, verovatne", naglasio je Radojičić.

On je ukazao na to da u poslednih 30 godina u ovoj oblasti u Beogradu ništa nije urađeno i da su građani izgubili poverenje u način na koji je to funkcionisalo.

"U novom sistemu imaćemo ljude koji će raditi 365 dana godišnje i slati poruke grđanima, ali i medijima, pa će ljudi biti obaveštavati na vreme i na taj način će se sprečiti posledice", rako je gradonačelnik Beograda.

On je naveo da u svetu postoji 15-16 vrsta opasnosti a da su među najčešćima poplave, i najavio da će Beograd, koji je je odgovoran za vodotoke drugog reda, i tu imati detektore koji će biti povezani sa ovim sistemom.

Vrednost projekta je ukupno 16 miliona evra, od čega će 12 miliona evra koštati lokacije i mreža koja će ih povezivati, a procenjuje se da će četiri milion biti uloženo u Komandnoi centar.

Gradonačenik dodao da je projektna dokumentacija spremna, da će u septembru biti raspisan tender, a da cne novi sistem zaštite od poplava i vanrednih situacija zaživeti u narednih godinu, godinu i po dana.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir