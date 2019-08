UŽIVO VUČIĆ OBIŠAO TRG REPUBLIKE: Radojičiću, je l’ čupa neko znakove još? Svaka kocka ima 25 kg! Vesić mu pokazao gde će biti garaža, a gde stanica metroa! Kinezima mahao i pozdravljao ih sa braćo, a oni ga slikali kao atrakciju (KURIR TV)

"Ponosan sam kako ovo izgleda. Kada se sve završi dobiće se monumentalnost prostora. Sve ovo su radile naše arhitekte. Imaćemo do 1. septembra jedan veliki trg sa mnogo cveća, drvoreda, novom rasvetom i novim fasadama." - Predsednik Vučić obišao je radove na Trgu Republike.

