POČINJE BEER FEST, EVO KOJE ULICE ĆE BITI ZATVORENE: Autobusi od sutra menjaju trasu u Novom Beogradu

Zbog manifestacije "Belgrade Beer Fest", koja počinje sutra i trajaće do 19. avgusta, doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Tokom održavanja manifestacije vozila sa linija 15, 84, 704, 706 i 707 će se kretati Bulevarom Mihajla Pupina i ulicom Trešnjinog cveta i dalje redovnim trasama, umesto Bulevarom Nikole Tesle, na delu trase od Brankovog mosta do ulice Trešnjinog cveta, u oba smera, saopšteno je iz Sekreterijata za javni prevoz, a objavljeno na sajtu Gradske uprave.

Kako se navodi, vozila sa linija 27E i 35 će se u oba smera, umesto ulicama Bulevar Nikole Tesle i Ušće, kretati Bulevarom Mihajla Pupina, Milentija Popovića, Vladimira Popovića do terminusa Novi Beograd/Blok 20.

Linija javnog prevoza 60 će u vreme održavanja manifestacije saobraćati u smeru ka okretnici "Novi Beograd-Toplana", Brankov most-Milentija Popovića-interna saobraćajnica-Vladimira Popovića-Zemunski put-Brodarska i dalje redovnom trasom, a u povratku vozila sa ove linije koristiće redovnu trasu.

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti sva postojeća stajališta, navodi se na sajtu Gradske uprave.

Kako se dodaje, režim rada linija gradskog prevoza biće izmenjen od 15. do 16. avgusta od 17.30 do 4.10 sati, 16. do 17. avgusta od 17 do 5.50, 17. do 18. avgusta od 17.20 do 5.50, 18. do 19. avgusta od 17 do 4.45 i 19. do 20. avgusta od 17.30 do 4.10 sati.

