MISTERIOZNA KOZA U ČIZMAMA INTRIGIRA ŽITELJE ŽARKOVA: Svi se pitaju otkud ova neobična skulptura i šta predstavlja! (FOTO, VIDEO)

BEOGRAD - Slika koze u čizmama iz beogradskog naselja Žarkovo proteklih dana preplavila je društvene mreže.

Već danima stoji na nesigurnoj podlozi i nema izgleda da će odatle sići. Neobična okolnost je što životinja na zadnjim nogama ima čizme, koje joj položaj dodatno otežavaju.

Zbog gomile komentara i spekulacija da skulptura predstavlja Srbiju, o svom delu govori sam autor Dragan Radenović, vajar, pravnik i doktor nauka.

foto: Youtube RTS printscreen

- Želeo sam da prikažem „Evropsku uniju“ onako kako je vidim, kao kategoriju koja nema perspektivu - kaže Radenović o svojoj skulpturi.

Kako kaže, iako je koza jedna fina životinja, za nju se vezuju neke perverzne priče, mada istinite.

- Prijatelji su mi pričali da neki ljudi koji čuvaju koze i seksualno opšte sa njima i to tako što im stave noge u čizme, pa je to izvodljivo - objašnjava on i dodaje da je u ovom slučaju koza EU, a kozar, iako ga ne vidimo, jesu SAD.

Ne potcenjuje nikoga, ali, kako kaže, zaljubljen je u Srbiju i Srbe i mnogo puta tokom života imao je potrebu da je pred drugima brani.

foto: Youtube Printscreen

- Živeo sam u inostranstvu dugo, u SAD, Rusiji, i na oba mesta imao sam priliku i potrebu da branim svoju otadžbinu. Mnogi drugi moji radovi inspirisani su mojom zemljom i narodom - priča naš sagovornik, čije se skulpture nalaze na javnim prostorima širom Srbije, ali i širom sveta.

Nedaleko od „Evropske unije“ smeštena je i skulptura po imenu „Imperija Srbija“. Inspirisana srpskim narodom i svim njegovim talentima i mogućnostima, na njoj se nalaze oko, uvo i usta.

- I čujem, i vidim, i govorim - to posmatračima poručuje Srbija, prikazana kao jedna imperija, kao centar intelektualnih kapaciteta - objašnjava Radenović i dodaje da su rezultati svih srpskih naučnika, sportista i umetnika dokaz za takve tvrdnje.

Ovaj umetnik za kraj objašnjava šta ga podstiče na to da stvara dela koja dižu prašinu. - Biti angažovan jeste poriv da se pored vaše skulpture ne prolazi ravnodušno. Zato mi je drago da se o ovoj kozi priča, neka me napadaju, jer i to je jedan aktivan odnos prema umetnosti - zaključuje on.

(Kurir.rs/Alo)

Kurir