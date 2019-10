CEO DAN BEZ VODE: Večeras do 22 suve slavine u ovim delovima Zvezdare, Čukarice, Voždovca i Palilule

BEOGRAD - Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, večeras do 22 sata bez vode su potrošači u naseljima Mirijevo 3 i 4, saopštili su iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Takođe, istog dana, u opštini Voždovac do 18 sati bez vode su potrošači u Belimarkovićevoj ulici, od broja 1 do broja 17, dok u opštini Čukarica do 18 sati vodu neće imati potrošači u sledećim ulicama: Nodilovoj, Zrmanjskoj (od Vase Stajića do Požeške ulice) i Požeškoj (od Zrmanjske do Ulice Vladimira Radovanovića).

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Palilula, do 20 sati bez vode će biti potrošači u sledećim ulicama: Patrisa Lumumbe, Vojvode Micka Krstića, Marijane Gregoran (od Vojvode Micka Krstića do Diljske ulice) i u Diljskoj ulici.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, navodi se u saopštenju.

(Kurir.rs/Beoinfo)

Kurir