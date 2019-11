ČEKATE LI AUTOBUS NA POGREŠNOJ STANICI: Početna na OVIM LINIJAMA nije više na Savskom trgu

BEOGRAD - Tokom izvođenja radova na rekonstrukciji kontaktne mreže na Savskom trgu na deonici između ulica Nemanjina i Milovana Milovanovića, od danas pa do 31. maja sledeće godine biće izmenjen rad više linija javnog prevoza, objavio je Gradski sekretarijat za javni prevoz.

Vozila javnog prevoza sa linije 46 će u smeru ka Savskom trgu saobraćati ulicama Franša D'Eperea, Savska, Drinska, Sarajevska, Hajduk Veljkov venac i Balkanska do stajališta u Nemanjinoj, što će biti dolazno stajalište.

Gradski prevoz sa linija 51, 91, 92, 511, 551, 553 će u smeru ka Savskom trgu saobraćati ulicama Bulevar vojvode Mišića, Savska, Drinska, Sarajevska, Hajduk Veljkov venac i Balkanska do stajališta Nemanjina.

Vozila sa linije javnog prevoza 601 će u smeru ka Savskom trgu saobraćati mostom Gazela, ulicama Savska, Drinska, Sarajevska, Hajduk Veljkov venac i Balkanska do stajališta Nemanjina.

Promenu smera kretanja do polaznog (redovnog) stajališta "Savski trg" vozila sa ovih linija će obavljati preko ulica Balkanske, Gavrila Principa, Mihaila Bogićevića, Karađorđeve i Savske.

Vozila javnog prevoza sa linija 860, 860A, 860B, 860D, 860E, 860I, 860J, 860M, 860S i 861A će kao dolazno koristiti svoje redovno stajalište "Savski trg".

Radovi na delu Savskog trga koji počinju podrazumevaju zauzeće trotoara ulice Nemanjina na delu od Balkanske do ulaza u terminus Savski trg, sa desne strane gledano u smeru ka trgu, odnosno na delu od raskrsnice sa Hajduk Veljkovim vencom do pozicije stajališta Savski trg s leve strana gledano u smeru ka Savskom trgu, kao i same autobuske okretnice Savski trg.

