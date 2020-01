SUTRA BEZ VODE: Suve česme u OVIM ULICAMA na Vračaru, Paliluli i Čukarici

BEOGRAD - Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži delovi beogradskih opština Vračar, Palilula i Čukarica sutra neće imati vodu.

Na Vračaru će sutra, od 8 do 16 sati, bez vode ostati potrošači u Ulici Svetozara Markovića (od Bulevara kralja Aleksandra do Ulice kralja Milana), Krunskoj ulici (od Svetozara Markovića do Beogradske), Bulevaru kralja Aleksandra (od Patrijarha Gavrila do Golsvordijeve) i Ulici Desanke Maksimović.

Istoga dana, na opštini Palilula zbog planiranih radova od 8 do 16 sati bez vode će biti potrošači u Bulevaru kralja Aleksandra, na potezu od Arhiepiskopa Danila do Beogradske ulice, objavljeno je na sajtu Gradske uprave.

Zbog radova na vodovodnoj mreži u opštini Čukarica sutra od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u Ulici Darinke Radović, od Radnih akcija do Avalske ulice.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a potrošači se mole da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

