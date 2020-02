SAOBRAĆAJ OD RUZVELTOVE DO TAKOVSKE PO STAROM: Zonska naplata parkiranja počela od jutros

BEOGRAD - Na rekonstruisanom potezu od Ruzveltove do Takovske ulice od danas je uspostavljen redovan režim saobraćaja uz zonsku naplatu parkiranja, izjavio je glavni gradski urbanista Marko Stojčić.

On je za Studio B naglasio da je situacija potpuno normalizovana na ovom potezu, što znači da su instalirana stajališta za autobuse i javni gradski saobraćaj funkcioniše normalno.

"Postavljeni su kontejneri, kao i signalizacija za parkiranje koje se od jutros redovno naplaćuje", rekao je Stojčić, apelujući na građane da pravilno parkiraju svoja vozila kako bi pešaci bili bezbedni.

Stojčić je dodao da je preostalo još da JKP Zelenilo - Beograd završi svoj deo posla, kao i da očekuje da će do kraja dana izvođač i sva komunalna preduzeća izaći sa ove deonice.

"Završetak radova na trotoarima bio je pomeren i zbog nepravilno parkiranih vozila, pa je sada kontrola pojačana naročito od Takovske do Drinčićeve ulice, gde je još preostalo da se završi popločavanje totoara u narednih desetak dana", istakao je glavni urbanista.

On je rekao da će tramvajska mreža početi da funcioniše kada cela deonica do Kalemegdana bude izgrađena, s obzirom na to da nije moguće spojiti staru i novu mrežu zbog bezbednosti.

"Ti radovi će se nastaviti krajem proleća kako bi se veći delom odvijali tokom letnjeg perioda kada je intenzitet saobraćaja manji", zaključio Stojčić, saopštio je gradski Sekretarijat za informisanje.

