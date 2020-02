VESIĆ OBIŠAO RADOVE U BULEVARU PATRIJARHA PAVLA: Gradi se biciklistička staza od Rakovice do mosta na Adi

Radove na rekonstrukciji magistralne saobraćajnice Bulevara patrijarha Pavla u Rakovici, koji su počeli septembra 2019. i čiji se završetak očekuje u martu 2021. godine, a podrazumevaju izgradnju deonice od Ulice Pere Velimirovića do Košutanjaka, obišao je danas zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

foto: Beoinfo

Vrednost radova je 1,4 milijardi dinara, a oni podrazumevaju proširenje postojeće saobraćajnice tako da se dobiju po dve saobraćajne trake u oba smera, a u sredini će se nalaziti tramvajska pruga postavljena na izdignutoj tramvajskoj baštici, kao i biciklistička staza koja će voditi do Mosta na Adi.

Prema Vesićevim rečima, Bulevar patrijarha Pavla je bitan jer predstavlja direktnu vezu građana Rakovice, Vidikovca i dela Čukarice sa Mostom na Adi, tako da će nakon njegovog završetka most dobiti potpunu funkciju.

foto: Beoinfo

Nakon izgradnje pristupnih saobraćajnica od Tošinog bunara do Novog Beograda i izgradnje Bulevara heroja sa Košara, koji su omogućili spuštanje sa mosta na Novi Beograd, ali i postavljanja tramvajskih šina preko novog mosta, čime je omogućeno povezivanje Rakovice i Čukarice s Novim Beogradom, sada se, objašnjava Vesić, radi na novom prilazu od Rakovice prema mostu.

foto: Beoinfo

Dodao je da se na projektovanju proširenja Bulevara patrijarha Pavla i njegovog povezivanja sa Mostom na Adi radilo pet godina, a da je do sada urađeno izmeštanje korita Topčidarske reke i pravljenje novog korita, čime je dobijen prostor za još dve saobraćajne trake i tramvajsku bašticu u sredini.

"Osim toga, uradli smo novi most u Ulici Pere Velimirovića, a sada radimo njeno povezivanje do Mosta na Adi. Do Košutnjaka ćemo stići do marta 2021. godine, posle ćemo nastaviti izgradnju ka Mostu na Adi. Koristićemo železnički koridor, nećemo ulaziti u park, iako su nekada planirali da se ulazi u park, tako da će park biti sačuvan", rekao je Vesić.

foto: Beoinfo

Naveo je da je u okviru projekta planirano i povezivanje s tramvajskom okretnicom u Rakovici "21. maj" i dodao da će ove godine biti raspisan tender za idejno rešenje.

"Bulevar patrijarha Pavla je veza između Mosta na Adi i Mosta na Adi Huji, koji ćemo početi da gradimo 2021. To će biti unutrašnja obilaznica, a to znači da ćemo sve ove ulice, i Pere Velimirovića, Crnotravsku, Save Maškovića, pa sve preko auto-puta pema mostu raditi u četiri trake i tako dobiti jednu unutrašnju obilaznicu koja će povezivati dva mosta", objasnio je Vesić.

Na taj način, naveo je, biće rasterećen centar grada, jer građani više neće morati da ulaze u grad kako bi došli od Mosta na Adi Huji do Mosta na Adi, već će moći da koriste tu unutrašnju obilaznicu.

foto: Beoinfo

U planu i izgradnja tunela ispod Topčidera koji će povezati Autokomadnu i Topčider.

"To govori koliko stotina miliona evra smo već potrošili i koliko još moramo da potrošimo kako bi Most na Adi bio u punoj funkciji", rekao je Vesić.

Radove su sa Vesićem obišli i državni sekretar u MUP-u Miroslav Miličković, predsednik opštine Rakovica Vladan Kocić i predstavnici Direkcije za građevinsko zemljište.

(Kurir.rs/ Beoinfo/ FOTO: Beoinfo)

Kurir