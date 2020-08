SUTRA BEZ VODE: Suve česme u ovim ulicama na Karaburmi i Zvezdari, spremite zalihe

BEOGRAD - Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na Palilula i Zvezdari, potrošači u pojedinim ulicama u te dve beogradske opštine sutra u delu dana neće imati vodu.

Tako će bez vode sutra od osam do 16 sati biti ulice na Karaburmi - Pera Chetkovića, od Salvadora Aljendea do Dragoslava Srejovića, Garsije Lorke, Danteova, Jelenka Mihajlovića, Kamčatska, Pjera Križanića, Stevana Dukića i okolne ulice.

Sutra će, takođe, zbog radova na Zvezdari, od 8.30 do 18 sati bez vode ostati i potrošači u ulici Živka Davidovića, od Gusinjske do Kačićeve, u Virpazarskoj i Kačićevoj ulici, od Živka Davidovića do Opatijske ulice, saopštilo je JKP "Vododov i kanalizacija".

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Iz "Vodovoda" apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za dodatne informacije, potrošaci mogu pozvati Kontakt centar "Vodovoda" na telefon 3606-606, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se pronaći i na web-adresi www.bvk.rs.

