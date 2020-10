SUVE SLAVINE: Delovi Vračara u ponedeljak bez vode

Zbog prevezivanja kućnih priključaka na novopoloženu vodovodnu mrežu u opštini Vračar sutra će od 8 do 24 sata bez vode će ostati potrošači u Nevesinjskoj ulici, saopštilo je JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Zbog planiranih radova na mreži na istoj opštini će takođe od 8.30 do 18 časova bez vode ostati potrošači u ulicama Vojvode Hrvoja, Sime Igumanova (od Vojvode Hrvoja do Riječke) i Mihaila Gavrilovića (od Vojvode Hrvoja do Sime Igumanova).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna, a "Beogradski vodovod i kanalizacija" apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Ekipe vodovoda će sutra na Savskom vencu početi redovno ispiranje vodovodne mreže, koja će trajati do 31. oktobra.

Kako je najavljeno, od 22 do 6 sati 26. i 27. oktobra, moguću pojavu povećane mutnoće vode, povremenog prekida u snabdevanju i umanjenog pritiska vode osetiće potrošači u ulicama Hercegovačka, Karađorđeva, Gavrila Principa, Balkanska, Admirala Geprata, Savska, Sarajevska (sa pripadajućim bočnim ulicama).

(Kurir.rs/Beta)

