BEOGRAĐANI, U SUBOTU NE MOŽETE KOLIMA NA GROBLJE: Zbog Zadušnica zabranjen ulazak automobilom od 7 do 15 časova

BEOGRAD - Za Zadušnice, u subotu, 7. novembra, JKP „Pogrebne usluge” apeluje na građane da za odlazak na groblje, umesto svojih automobila, koriste gradski prevoz.

U subotu, na svim grobljima neće biti dozvoljen ulazak automobila od 7 do 15 časova, a kapije za ulaz motornih vozila biće otvorene od 15 do 18 časova. Na Novom, Zemunskom i Topčiderskom groblju je na snazi potpuna zabrana ulaska za automobile na Zadušnice, 7. novembra. Narednog dana, u nedelju, 8. novembra, biće otvorene kapije za ulaz motornih vozila od 7 do 18 časova, osim na Novom groblju, Zemunskom i Topčiderskom groblju. Za posetioce koji se teže kreću i starije sugrađane, na najvećim gradskim grobljima: Lešću, Orlovači i Novoj Bežaniji, obezbeđena su tri komforna minibus vozila sa klimatizacijom, koja će ih besplatno prevoziti. U slučaju potrebe prevoz će biti obezbeđen i na Centralnom i groblju Zbeg. Organizovani prevoz će saobraćati u određenim intervalima, u periodu od 7 do 15 časova, od ulazne kapije do najudaljenijih parcela. Osim specijalnih minibus vozila, na Zadušnice će posetiocima na usluzi biti i službeni automobili preduzeća, sa karakterističnom bordo bojom i logotipom JKP „Pogrebne usluge”.

Iz ovog gradskog preduzeća apeluju na posetioce grobalja da prilikom posete grobnim mestima budu oprezni i da se ne naslanjaju na spomenike. Tokom redovne kontrole stabilnosti spomenika, stručne ekipe preduzeća utvrdile su da ima dosta spomenika koji su nestručno podignuti, dotrajali i nestabilni, pa u slučaju naslanjanja i mehaničkog pritiska može da dođe do njihovog pada i povređivanja prisutnih lica. Posebno se skreće pažnja roditeljima sa malom decom da vode računa o njihovom kretanju i da se ne odvajaju prilikom posete groblju. Na groblju je zabranjen pristup deci mlađoj od 10 godina bez pratnje odraslog lica. Ukoliko se uoči opasnost od pada spomenika, sugrađani se mole da o tome obaveste Upravu groblja. Prema članu 10. gradske Odluke o uređenju i održavanju groblja i sahranjivanju, o održavanju grobnih mesta i nadgrobnih obeležja na njima staraju se isključivo njihovi korisnici, porodica i srodnici. Vlasnici nestabilnih spomenika upućuju se, da se u najkraćem roku jave Upravi groblja radi dogovora o sanaciji spomenika.

