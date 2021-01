NIKODIJEVIĆ: Danas na Sajmu biće vakcinisano oko 8.000 građana (FOTO, KURIR TV)

BEOGRAD - Predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević izjavio je da se očekuje da danas na Beogradskom sajmu bude vakcinisan rekordan broj građana, između 7.000 i 8.000.

On je za TV Prva istakao da svi punktovi rade s kapacitetom do 10.000 prijema dnevno. Navodi da je do danas u halama 3 i 11 vakcinisano više od 25.000 građana i dodao da nema većih zadržavanja građana.

foto: Ana Paunković

"Svi koji su se prijavili putem portala E-uprava biće vakcinisani. Zainteresovanost za vakcinaciju je izuzetno velika i uskoro će doći do preklapanja vakcinacije i revakcinacije, pa će nam biti potrebni duplo veći kapaciteti", rekao je Nikodijević.

Takođe, najavio je revakcinaciju građana za desetak dana i dodao da su iz tog razloga otvoreni novi punktovi.

Precizira da će prvi punkt biti u Belekspocentru na Novom Beogradu. Nikodijević pojašnjava da je to hala koja ispunjava sve potrebne uslove i biće pristupačna Zemuncima i Novobeograđanima.

foto: Ana Paunković

"U toku je opremanje ove hale, a kroz nekoliko dana će početi sa radom. Drugi punkt koji opremamo je u Borči, gde imamo novu zdravstvenu ustanovu", ističe on.

Najavljuje da će Zavod za biocide, koji se nalazi na Banovom brdu, uskoro postati treći punkt i da će svi zainteresovani građani biti vakcinisani.

foto: Ana Paunković

On posebno ističe 17 lokacija za vakcinaciju u domovima zdravlja i naglašava da sugrađani stariji od 75 godina treba prvi da dobiju poruku i budu vakcinisani u njihovom izabranom domu zdravlja, koji je za njih pristupačniji od Sajma.

"Nijedan Beograđanin ne sme da ostane nevakcinisan samo zato što nije dobro informisan ili zato što nije mogao da se preveze do određenog mesta za vakcinaciju", zaključio je Nikodijević i zahvalio gradskim opštinama, volonterima i zdravstvenim radnicima.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir