DELOVI ZVEZDARE I VOŽDOVCA SUTRA BEZ VODE: Potrošači u ovim ulicama će biti suvih slavina od 8 do 18 sati

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u beogradskim opštinama Zvezdara i Voždovca, pojedini građani u tim opštinama sutra neće imati vodu.

Na Zvezdari će, od osam do 18 sati, bez vode biti potrošači u ulicama Ljubice Luković, Ledinačka, Pante Srećkovića, Veljka Dugoševića, Dragiše Lapčevića, Nerodimskoj, Supilovovoj, Zvezdarske jelei i Paraćinskoj, navodi se na sajtu JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Na Voždovcu, od osam sati do ponoći, vodu neće imati potrošači u ulicama Maksima Gorkog (od Miklošićeve do Gospodara Vučića), Belička, Evelin Haverfild, Rade Končara (od Vojvode Prijezde do Maksima Gorkog), Banjalučka (od Tetovske do Evelin Haverfild) i Vojvode Prijezde (od Gospodara Vučića do Rade Končara).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a potrošačima se apeluje da pripreme neophodnu zalihu za piće i osnovne potrebe.

(Kurir.rs/Tanjug)