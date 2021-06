ŽIVOT U STRAHU! U NASELJU OVČA NA PALILULI LJUDI NE SMEJU DECU DA IZVEDU NAPOLJE: Posle napada pasa na devojčicu građani u očaju!

Posle napada pasa na devojčicu u beogradskom naselju Ovča ništa se za sada nije promenilo, osim što je strah kod dece i roditelja još veći. Naime, nekoliko pasa o kojima brine jedna žena koja stanuje u blizini, napalo je pre nekoliko dana jedno dete i ujelo ga za lice. Sreća u nesreći je što je sve prošlo bez težih posledica, jer je ujed bio pored oka, ali je dete još istraumirano.

foto: čitalac Kurira

Po rečima nekih od stanara tog kraja Beograda, ovo nije prv put da životinje napadaju prolaznike, a na meti su im najčešće deca.

Kućice za pse foto: čitalac Kurira

"Svi se plašimo da se nešto ovako ne ponovi, a da posledice ne budu mnogo gore, pa i fatalne. Niko od nadležnih nije reagovao, iako smo se žalili i opštini Palilula i drugima. Nemamo ništa protiv životinja, ali umeju da budu agresivne i deca se plaše. Neka ih negde smeste, ograde, zaštite i njih i nas. Sada odrasli moraju da ih prate. Potrebno je nešto da se uradi, ovako više ne ide. Samo da ne bude prekasno, da psi nekog ne unakaze ili da se ne dogodi nešto još gore", rekao je jedan od žitelja tog kraja Ovče koji je želeo da ostane anoniman.

S druge strane, redakciji Kurira javio se čovek koji tvrdi da je suprug žene koja brine o tim psima. On je izjavio da je sve to oko napada na dete izmišljeno i da se nije dogodilo. On tvrdi da su psi bezopasni.

Međutim devojčica koju je pas lutalica ujeo pored oka i dalje je traumirana, a roditelji ostale dece takođe u velikom strahu. U nekoliko navrata obraćali su se matičnoj opštini Palilula, ali odatle im je poručeno da nisu nadležni.

Kurir.rs