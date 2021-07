RADOJIČIĆ POZVAO GRAĐANE DA POSETE TESLIN MUZEJ: Ulaz besplatan! Sve o Teslinih sat vremena u Starom dvoru

BEOGRAD - Gradonbačelnik Beograda Zoran Radojičić pozvao je Beograđane i goste Beograda da posete Muzej Nikole Tesle i bolje se upoznaju sa životom i radom našeg velikog sunarodnika povodom čijeg rođenja se danas obeležava nacionalni Dan nauke.

Tesla je bio istinski velikan i naučnik svetskog glasa, a njegova jedina poseta Beogradu 1892. godine ostaće upamćena rekao je Radojičić.

"Naš veliki naučnik Beograd je posetio samo jednom. Bilo je to u junu 1892. godine. Tesla je u našem gradu boravio svega 31 sat. U zgradi Starog dvora, danas Skupštini grada, proveo je sat vremena u razgovoru s kraljem. Teslina poseta Beogradu je ostala upamćena kao dirljiva i veličanstvena", rekao je gradonačelnik.

On je naveo da Beograd nastavlja da pamti i slavi velikog genija kroz muzej koji nosi njegovo ime, saopštio je gradski Sekretarijat za informisanje.

Gradonačelnik je ukazao da su njegov genijalni um i otkrića prepoznati u celom svetu.

"Poslednje u nizu zasluženih počasti Tesli je u junu ukazala kanadska pokrajina Ontario, koja je 10. jul proglasila za zvanični praznik, Dan Nikole Tesle", kazao je gradonačelnik.

Tesla je rođen 10. jula 1856. godine u selu Smiljan u Lici, a praznik povodom njegovog rođenja u Srbiji se obeležava od 2011. godine.

Tesla je autor više od 700 patenata. Polifazni sistem, obrtno magnetno polje i sistem naizmeničnih struja samo su neki od Teslinih pronalazaka koji su uticali na celo čovečanstvo.

Muzej proslavlja Teslin rođendan besplatnim ulazom

Muzej Nikole Tesle u Beogradu danas je povodom 165. rođendana velikog naučnika omogućio besplatan obilazak svoje stalne postavke svim posetiocima, do 18.

Direktorka Ivona Jevtić u izjavi agenciji Tanjug pozvala je građane da danas dođu i "uživaju u velikim dostignućima i naučnim radovima Tesle u jedinstvenom muzeju na svetu". Jevtićeva je napomenula da je novina to što će ubuduće muzej raditi i ponedeljkom od 10 do 17, koji je do sada bio dan zatvoren za obilaske.

Muzej Nikole Tesle otvoren je u Beogradu 1955. godine, u njemu se danas nalazi urna sa posmrtnim ostacima velikog naučnika, i jedini je muzej koji čuva originalnu i ličnu Teslinu zaostavštinu. "Ovde su njegovi lični predmeti i dokumenti, a od eksponata posetioci najviše vole da vide takozvani 'Beba trafo', ali i 'Veliki trafo' koji izaziva veliku pažnju i oduševljenje posetilaca", naglasila je Jevtić.

Muzej poseduje u svojim depoima i izuzetno vredne kolekcije sa preko 160.000 originalnih dokumenata, 2.000 knjiga i časopisa, 1.200 istorijsko-tehničkih eksponata, 1.500 fotografija i staklenih fotoploča originalnih tehničkih nacrta.

Prema rečima Ivone Jevtić, Muzej Nikole Tesle planira da sa svoje dve putujuće izložbe poseti u septembru Trst i u oktobru Barselonu, "kao i još mnogo projekata za narednu godinu". "Tesla je bio poseban čovek. Proći će mnogo godina i vekova dok se ne odgonetnu sve tajne njegovog uma. Ostavio je budućnosti i naraštajima velika i dobra dela. Sve što je radio, radio je za dobrobit čovečanstva", istakla je direktorka Jevtić.

(Kurir.rs/Tanjug)