ZAMENIK GRADONAČELNIKA GORAN VESIĆ U PULSU: Komuinalni milicajci dobiće široka ovlašćenja, ko ne poštuje zakon slede visoke kazne

Odlukom Skupštine grada Beograda zabranjeno je puštanje muzike u kafićima i baštama ugostiteljskih objekata na teritoriji Beograda, radnim danima posle 22 sata, a vikendom posle 23 sata.

Komunalni milicioneri kontrolisali su sinoć da li se odluka poštuje, a kontrola je pokazala da se u najkritičnijim zonama ugostitelji pridržavaju ovih pravila.

O ovoj temi u "Puslu Srbije" govorio je zamenik gradonačelnika Beograda, Goran Vesić.

- Juče smo imali 12 patrola koji su obilazili najkritičnije terene i ono što mogu da kažem, i čime sam posebno zadovoljan je da su svi poštovali odluku. Zaista nije bilo nijednog lokala koji smo morali da sankcionišemo - kaže Vesić.

On je naglasio da radno vreme ugostiteljskih objekata ostaje isti, a jedino što je zabranjeno jeste emitovanje muzike.

- Ugostiteljski objekti mogu normalno da rade, ali muzika ne sme da se čuje. Ova mera je doneta kako bi se zaštitila privatnost građana i ona suštinski neće promeniti ništa u radu ugostitelja. Ova odluka se ne primenjuje u tri zone: Skadarlija, priobalje i Ada Ciganlija - kaže zamenik gradonačelnika i dodaje:

- Donosi se zakon o buci i tim zakonom će naši komunalni milicioneri dobiti veoma široka ovlašćenja. Prvo uradili smo akustično zoniranje grada i odredili smo kolika buka sme da se emituje u kom delu gada, a komunalni milicioneri imaće merače buke i u svakom trenutku će moći da zatvore lokal, odnosno da naplate veoma visoku kaznu ili da oduzmu sredstvo sa kog se emituje muzika. Moja poruka je da vlasnici splavova ulože novac u opremu za zaštitu od buke, jer to postoji, samo treba da se plati - kaže Vesić.

Zamenik gradonačelnika spomenuo je i kazne koje očekuju one koji ne poštuju pravila:

- Maksimalna zakonska kazna je 150.000 dinara, a da sam mogao, ja bih stavio i milion i po, ali i zakoni će se menjati - rekao je Vesić.

On je podelio sa našim gledaocima i lepe vesti. Za sve učenike od trećeg do šestog razreda slede vredni pokloni.

- Ukupno 67.952 učenika i učenica spremljeni su tableti. Sutra delimo u Grockoj, pa Surčin, Zvezdara, Vračar i sve tako do 16. septembra. Do tada će svaka škola dobiti tablete. Uz to ide i kartica telekoma Srbije i koja omogućava da imate besplatan internet. Tri godine tableti su vlasništvo grada, posle toga postaju vlasništvo roditelja i deca i osigurani su. Ono što je jako važno je da deca sa njih mogu da prate samo nastavne sadržaje, tj. samo one koje je odbrilo Ministarsvo proisvete. Nema igrica i to na radost roditelja. Oni se zaključavaju od 22 sata do 6 ujutru. Prosvetni radnici dobiće laptopove, kako bi se omogućilo sprovođenje digitalne nastave. Grad je kupio 6.952 laptop računara za svakog ko drži nastavu za ove razrede. I oni će dobiti besplatan intrernet. Tokom oktobra biće i izmena Zakona o obrazovanju, pa će roditelji moći da biraju da njihova deca isključivo koriste digitalne udžbenik - kaže Vesić.

