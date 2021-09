VOZAČI, PAŽNJA! Centar grada kod Skupštine zatvoren za saobraćaj, ne može se ni kroz Kosovsku! EVO KAD SE OTVARA

BEOGRAD - U centru Beograda, od 8 do 13 za saobraćaj će biti zatvoreno više ulica, zbog promocije najmladjih oficira Vojske Srbije, na platou ispred Skupštine Srbije.

Ministarstvo odbrane je saopštilo da će u tom intervalu za saobraćaj biti zatvorena Takovska ulica, od 27. marta do Kneza Miloša. Ulica kneza Miloša od Nemanjine do Bulevara kralja Aleksandra kao i Dečanska od Terazijskog tunela do Trga Nikole Pašića, takođe će biti bez saobraćaja.

Ilustracija foto: Kurir

Zatvaraju se za saobraćaj i Trg Nikole Pašića od Terazija do Kneza Miloša, Bulevar kralja Aleksandra od Beogradske do Kneza Miloša, Vlajkovićeva od Kosovske do Trga Nikole Pašića, ;Kosovska od Kondine do Takovske i Majke Jevrosime od Vlajkovićeve do Takovske.

Biće zatvorena i ulica Dragoslava Jovanovića, s tim da će biti dozvoljen ulaz u garažu iz ulice Kralja Milana. Svečana promocija najmladjih oficira će početi u 10.

Kurir.rs/Beta