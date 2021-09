PAVLE BIHALI O TUŽNOM MLADIĆU: Stefanu sam dao novac i ponudio posao za 45.000, obećao je da će se ujutru pojaviti ALI NIJE DOŠAO

Fotografija Stefana, nesrećnog mladića iz Beograda rasplakala je Srbiju, jer se na prvi pogled činilo da je reč o teškom slučaju i tragičnoj sudbini. Na društvenim mrežama su se javili mnogi koji su želeli da mu pomognu, a neki čak i usvoje, ali se ispostavilo da je istina ipak malo drugačija.

foto: Printscreen/Facebook/S.M.

Tatjana Dražilović, iz Centra "Zvezda" koje se bavi zbrinjavanjem mladih bez adekvatnog roditeljskog staranja navela je da je on više puta odbio njihovu pomoć , a isto su potvrdili i iz Centra za socijalni rad.

Ispostavilo se takođe da je bilo više osoba koje su se potrudile da Stefanu pomognu, a da je tako želeo i Pavle Bihali, vođa pokreta Levijatan.

On je na svom profilu naveo da je Stefanu ponudio posao, ali da se on nije pojavio.

"Lično sam mu kod Meka u 21.bloku dao 10 000 dinara i obećao mi je da će se u 07.00 pojaviti na poslu kod mene u auto centru na poziciji "perača kola" sa platom od 45 000 plus bakšiš. Nikada se nije pojavio niti javio a svaki put kada me prepozna u autu beži i sklanja se. To je to", naveo je Bihali.

Lično sam mu kod Meka u 21.bloku dao 10 000 dinara i obećao mi je da će se u 07.00 pojaviti na poslu kod mene u auto centru na poziciji "perača kola" sa platom od 45 000 plus bakšiš. Nikada se nije pojavio niti javio a svaki put kada me prepozna u autu beži i sklanja se. To je to https://t.co/2OWxWNWJb3 — ☠️Pavle Bihali - Pokret Levijatan☠️🤚🏻🇷🇸 (@pavlebihali) September 19, 2021

(Kurir.rs)