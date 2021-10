OTKRIVENO ZBOG ČEGA SU UGINULI LABUDOVI NA DUNAVU: Žarište bolesti je na Zemunskom keju! Da li građani treba da se plaše? FOTO

Devet labudova, čiji su leševi pronađeni u prirodnom staništu Beljarice, uginuli su od ptičijeg gripa. Kako je potvrđeno iz JKP "Veterina Beograd", tela ptica su uklonjena, a nakon toga, nije bilo sličnih prijava o uginulim životinjama.

Stručnjaci objašnjavaju da ovoga puta opasnosti po ljude nema, ali da svakako, ukoliko neko vidi mrtvu pticu, ne bi trebalo da joj prilazi i dodiruje je golim rukama.

Vest o registrovanom ptičjem gripu kod uginulih labudova unela je novu brigu među sugrađane, naročito kada je oktrivneo da je žarište popularni Zemunski kej, odnosno ceo potez u krugu od tri kilometara.

Kako je objasnio dr Milan Paunović iz Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, ovaj soj virusa ne bi trebalo da nas brine. Međutim, s obzirom na to da se prethodnih godina pojavljivao i onaj koji nosi određenu opasnost, postoji preporuka da se izbegava kontakt sa pticama.

foto: Printscreen/Facebook/EKO-Pančevački rit

- Ljudi najčešće kontaktiraju sa pticama tako što ih hrane na kejovima. Inače, to i ne bi trebalo da se čini kada su u pitanju divlje ptice, jer se o njima stara priroda. Posebno ne hlebom, budući da to nije njihova prirodna hrana.

Kako dalje navodi, to što su labudovi podlegli virusu verovatno znači da nisu prirodno bili imuni.

- Labudovi su izgleda najprijemčiviji i najmanje otporni od svih ptica na različite sojeve ptičijeg gripa, od kojeg inače oboljevaju ptice vodenih staništa, poput guski ili patki - navodi Paunović i preporučuje da, ukoliko vidite mrtvu pticu, pozovete nadležne službe.

Odgovor na pitanje odakle je virus došao, ne može se još precizirati.

foto: Printscreen/Facebook/EKO-Pančevački rit

- Polako se završava jesenja seoba ptica. Ptice kao što su labudovi se pomeraju iz severnih delova Evrope u Srednju Evropu. Nekad su labudovi bili jako retki, a danas je brojna populacija, u zadnjih desetak godina. Sada svuda možete da ih vidite i gotovo se stalno zadržavaju. Najverovatnije je da su došli iz Srednje Evrope. Inače, tokom seobe ptice mogu da prenose viruse, posebno plovuše, jer se one grupišu u jata. Postoje kontakti i mogu da dođu u kontakt sa virusom i one ptice koje su stalno kod nas. Naravno, u ovom slučaju sve to treba još proveriti - naglašava naš sagovornik.

Inače, iz Lovačkog udruženja Beograd objašnjavaju da neće doći do zabrane lova usled novonastale situacije.

- Dobili smo dopis samo o zabrani ispuštanja divljači na terenu. Dakle, lov će funkcionisati normalno, samo bez naseljavanja divljači - rečeno nam je.

Preduzete mere

Resorno Ministarstvo je preduzelo mere povodom slučajeva, a prisustvo virusa avijarne influence (pottipa H5N8) kod divljih ptica potvrđeno je kod dva labuda u Borči i na lokaciji Kovilovo, navode.

- Uprava za veterinu je donela Rešenja kojim su utvrđene mere koje se sprovode u zaraženom i ugroženom području od zarazne bolesti Avijarna influenca kod divljih ptica, a u cilju suzbijanja i sprečavanja širenja ove zarazne bolesti - navode.

(Kurir.rs/Telegraf/Blic)