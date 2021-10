KORNIŠONI PAPRENI: Kilogram na pijaci i do 300 a na Kvantašu mogu da se nađu i za 80! Fensi domaćice kupuju i dajkon rotkvu

BEOGRAD - Na beogradskim pijacama ovih dana najtraženiji su karfiol, paprike, krastavci i zeleni paradajz. Od ovih namirnica najskuplji su kornišoni, koji dostižu cenu od 300 dinara, ipak Beograđani krastavčiće mogu povoljnije da pazare na Veletržnici, po ceni od 80 do 120 dinara.

Prema rečima trgovaca na Bajlonijevoj pijaci, proteklih dana najtraženija je bila paprika, koja košta oko 150 dinara, kupus koji se na malo prodaje za 100 dinara, a na veliko je cena dvadeset dinara niža, pišu Novosti.

Dajkon rotkva Na beogradskim zelenim pijacama sve više kupci traže i dajkon rotkvu. Ovo je još jedan od sastojaka koji domaćice u komadićima stavljaju u turšiju. Cena po kilogramu je 150 dinara, ali kako kažu prodavci za zimsku turu turšije dovoljno je nabaviti jednu ili dve.

- Najtraženije su namirnice za turšiju, kornišoni imaju najvišu cenu. Moji su ove godine propali i ne prodajem ih, verujem da je to razlog za visoku cenu - rekla nam je Zorica S.

- Cena karfiola je oko 100 dinara, zeleni paradajz i paprike koji se kisele imaju istu cenu.

Paradajz, paprika i plavi patlidžan polako nestaju, pa će im cena biti viša jer će kupcima biti dostupni samo oni iz plastenika, o verovatno će sa 100 dinara skočiti na 300.

Kako nam je objasnila naša sagovornica, očekuje se da se cena povrća za zimnicu u narednom periodu spusti.Tokom prethodne nedelje na Veletržnici skočio je promet crnog luka, šargarepe, kupusa, paradajza, paprike i tikvica.

Kupus je na Kvantaši jeftiniji i prodavci ga cene od 50 do 60 dinara. Paradajz je od 60 do 100, paprika je od 50 do 70, a i karfiol je jeftiniji pa ga kupci mogu na Veletržnici pazariti od 40 do 60 dinara.

Svoje mesto na tezgama zauzeli su i citrusi. Mandarine su preplavile zelene pijace, a kilogram je 160 dinara. Kilogram na Kvantašu je jeftiniji i za 100 dinara. Na pijacama je limun po 130 dinara, a pomorandže su premašile cenu od 200 dinara.

Kurir.rs/Novosti