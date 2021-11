VESIĆ NA MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA POSETIO SIGURNU KUĆU: Svaka žena koja trpi nasilje treba i da ga prijavi

Naše društvo je poslednjih godina uradilo mnogo po pitanju kažnjavanja nasilnika i pružanja pomoći ženama i deci koji su žrtve nasilja, ali nedovoljno kako bi nasilje bilo iskorenjeno.

Nasilje je prisutnije nego što ga vidimo i, nažalost, jedan broj žena još uvek se ne ohrabruje da ga prijavi, izjavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić prilikom posete Sigurnoj kući povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

– Danas je dan kada se podsećamo da je nasilje nad ženama još uvek prisutno u našem društvu. Danas posebno govorimo o nasilju nad ženama, mada bi to trebalo da bude tema svih 365 dana u godini. Zato je ovo prilika da kažemo da svaka žena koja trpi nasilje treba i da ga prijavi. Postoje jasni zakonski mehanizmi da se one zaštite i zato ne treba da pristaju na život pod nasiljem, jer taj život nikada nije rešenje i pre ili kasnije će doći u situaciju da će morati da prijave nasilje. Što se nasilje pre prijavi, ono će se brže sankcionisati, a onda možemo da sprečimo neke od strašnih posledica, a to su ubistva – istakao je Vesić.

Кada govorimo o nasilju nad ženama, nije dovoljno samo što imamo zakone i to što imamo efikasan mehanizam da nasilnika odstranimo, naveo je Vesić i dodao da mora da se priča i o obrazovanju i o tome da još u vrtićima decu treba učiti da nasilje nije rešenje.

– Ako decu u vrtićima i školi učimo da nijedan problem ne smeju da rešavaju nasiljem, da je to neprihvatljivo i ako ne podstičemo nasilje u njima, onda će mnogo manje njih postati nasilnici. Moramo drugačije da se odnosimo prema vaspitanju dece, jer neki roditelji uče decu da na bilo kakvu neprijatnost treba da odgovore nasiljem i tako ta deca postaju potencijalni nasilnici u budućnosti i razmišljaće o tome kako druge stvari u životu da rešavaju nasiljem. Takođe treba da više poradimo na obuci vaspitačica i vaspitača, učiteljica i učitelja kako da prepoznaju nasilje. Oni kroz razgovore sa decom čuju različite informacije, saznaju kome treba da se obrate, kakav je mehanizam da se u nekom slučaju reaguje i verujem da bi na taj način preventivno rešili mnoge slučajeve nasilja i verovatno bismo tako spasili živote mnogih žena – naglasio je Vesić.

Vesić je rekao da Sigurna kuća ima podršku Grada i da će je imati i u budućnosti, kao i to da je koordinatorka ove ustanove Vesna Stanojević simbol borbe protiv nasilja nad ženama.

– Ovde se danas nalazi dvadesetak žena i dece, ove godine ih je ukupno 79 prošlo kroz Sigurnu kuću i to je, nažalost, mali broj, jer se mnoge žene još uvek ne ohrabruju da prijave nasilje – kazao je Vesić.

On je najavio da će se u narednom periodu proširivati usluge koje su uvezi sa ovom ustanovom, te da je opredeljena jedna zgrada u kojoj će biti stanovi za žene koje izlaze iz Sigurne kuće.

– Suštinski, najvažniji period za njih je izlazak iz Sigurne kuće. U njoj su one sigurne i zaštićene, ali kada je napuste treba da budu spremne na to, a društvo treba da im pomogne da nastave da žive samostalno, da se odvoje od nasilnika i da ne moraju da se vraćaju u kuću u kojoj žive sa nasilnikom. Ukoliko im omogućimo da dobiju zaposlenje, da se prekvalifikuju, da žive normalno sa svojom decom od svog rada, te žene će postati samostalne i neće živeti na način nedostojan čoveka – zaključio je Vesić.

Кoordinatorka Sigurne kuće Vesna Stanojević je rekla da je ovo veoma značajan dan jer žene treba da znaju da nisu same i da na njih neko misli.

– Situacija u Sigurnoj kući je kao i svake godine, kuće su pune korisnica, imamo velike kapacitete, ali i mogućnost da primimo određeni broj žena. Možemo da primimo 30 žena, a neretko primamo više uz saglasnost Grada. Кada je reč o nasilju, situacija je ista kao i prethodnih godina, ali se nadam da će u neko dogledno vreme biti bolje – naglasila je Vesna Stanojević.

Prema njenim rečima, oko 2.000 žena je od početka godine prijavilo nasilje ovoj ustanovi.

– To su žene koje su prijavile nasilje, ali ne koriste sve Sigurnu kuću nego jedan broj žena prijavi nasilje pa se pokaje i pomiri sa nasilnikom. Ima različitih situacija. Veliki broj se prijavljuje, a mi se trudimo da pomognemo svima jer imamo različite mogućnosti, advokatice koje besplatno pružaju pravnu pomoć, psihoterapeutkinju i devojku koja radi sa decom, kao i ostale žene koje pružaju različite vrste usluga – rekla je ona.

Vesna Stanojević je poručila ženama da moraju da prijave nasilje, jer ako se ne prijavi ne može se ni pomoći. Može da se pomogne onome ko je tražio pomoć. Кo nije tražio pomoć, mi ne znamo za nasilje i takve žene su osuđene ceo život da trpe, zaključila je Vesna Stanojević.

