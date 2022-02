GORAN VESIĆ: Prve dve linije metroa će potpuno promeniti život građana Beograda

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić održao je danas u Javnom komunalnom preduzeću „Beogradski metro i voz” radni sastanak sa komisijom koja se bavi izgradnjom beogradskog metroa kako bi se građanima predstavilo dokle se stiglo sa ovim projektom.

Sastanku su prisustvovali pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović, koji je prezentovao prve dve linije metroa, gradski urbanista Marko Stojčić, predstavnici Sekretarijata za saobraćaj i predstavnici JKP „Beogradski metro i voz”.

Vesić je istakao da je projekat izgradnje metroa nesumnjivo najznačajniji i najveći infrastrukturni projekat koji će se raditi u Beogradu u 21. veku i suštinski projekat koji će promeniti život građana.

foto: Beoinfo

– Mi ćemo 2030. godine imati potpuno izgrađene dve linije metroa, sa 44 stanice, sa preko 42 kilometra metro mreže. To će promeniti život Beograđana, jer ćemo istovremeno sa tim završiti i Bg voz, to jest rekonstruisati postojeću mrežu i izgraditi novu, tako da ćemo umesto 104 polaska Bg voza, koliko ih imamo danas, imati preko 500 polazaka dnevno. To znači da će sve prigradske opštine biti povezane sa centrom Beograda na desetak do 15 minuta u špicu i van špica na 45 minuta.

On je istakao da će na ovaj način potpuno biti promenjen sistem javnog prevoza u Beogradu, što znači da će Beograd preći na šinski sistem. Predviđa se da će metro imati ukupno 47 odsto svih putnika koji koriste javni prevoz. To znači da ćemo imati manje automobila na ulicama, manje autobusa i da će se grad ponašati u skladu sa ekološkim pravilima, rekao je Vesić.

foto: Beoinfo

– Ono što građanke i građani Beograda treba da znaju, to je da je Srbija obezbedila novac za izgradnju metroa, da su potpisani ugovori koji su počeli da se realizuju, da je već počela izgradnja depoa na Makiškom polju i da Beograd i Ministarstvo saobraćaja prate dinamiku, te da ćemo u fazama, kako se metro bude gradio, nastaviti sa izgradnjom. Takođe stižu i dve mašine koje će simultano raditi na obe linije. Važno je da građani razumeju da ćemo istovremeno raditi dve linije i da ćemo ih pustiti u rad sa razmakom od dve godine. Naš sistem podrazumeva dve prve linije koje će potpuno promeniti život ljudi i omogućiti im mnogo veći komfor života – istakao je Vesić.

foto: Beoinfo

Govoreći o projektu, Andrija Mladenović je istakao da je danas u preduzeću „Beogradski metro i voz” predstavljen koncept koji je Beograd prihvatio i usvojio kada je reč o izgradnji metroa.

– Metro je projekat koji će u potpunosti izmeniti izgled grada ne samo u saobraćajnom smislu već i u investicionom i urbanističkom. On kao takav predstavlja pravi potencijal za razvoj. S jedne strane, svaka stanica će biti generator razvoja tog dela grada, a s druge strane, Beograđani će moći u kratkom vremenskom periodu da prelaze zaista velike destinacije. Spojićemo delove grada poput Bežanijske kose i Zemuna sa Ustaničkom ulicom, odnosno Mirijevom i na taj način grad će zaista dobiti jedan drugi izgled. Metro sam po sebi nije dovoljan, ali integracijom sa tramvajem, BG vozom i drugim vidovima javnog prevoza, kao i sa rečnim prevozom, Beograd će imati transportne linije koje će biti sasvim zadovoljavajuće za onaj broj stanovnika koji očekujemo za deset do dvadeset godina. Ono što mogu da kažem je to da će ova rešenja koja se danas projektuju i planiraju biti najmodernija moguća sa automatizovanim vozovima i svim sistemima koji se danas grade u najrazvijenijim zemljama i najvećim gradovima. Na taj način Beograd dobija sistem koji će omogućiti da se zaista poboljša život u našem gradu – rekao je Mladenović.

foto: Beoinfo

Marko Stojčić je istakao da su na radnom sastanku predstavljene osnovne karakteristike metro sistema u Beogradu.

– Svi znamo da je to najvažniji gradski projekat koji će najviše uticati i na kvalitet života i na razvoj Beograda u narednim decenijama. Puno toga je urađeno, krenuli smo sa izgradnjom depoa u Makiškom polju, a svake godine će se radovi intenzivirati. Objasnili smo osnovne urbanističke postavke koje se tiču plana generalne regulacije šinskog sistema koji, pored prve, druge i treće linije, definiše i spoj tramvajskog sistema sa metro sistemom, razvoj tramvajske mreže, konekciju Bg voza, to jest gradske železnice i tramvajske mreže i metroa. To će omogućiti da Beograd postane grad sa manje automobila, znatno zdraviji u smislu ekološke slike, sa mnogo više prostora za pešake i bicikliste – rekao je Stojčić.

On je naglasio da predstoji analiza koja se odnosi na treću liniju i dodao da sve što je do sada urađeno, određeno gde će koja linija da ide, posledica je jako velikog broja studija što internacionalnih kompanija, što domaćih visokoobrazovnih ustanova.

– Sproveli smo javni arhitektonski konkurs za izgled metro stanica i svaka treba da bude autentično beogradska i povezana sa nekom od istorijskih ličnosti našeg grada i države. Ovim pokušavamo i uspevamo da našu stručnu javnost integrišemo i da joj damo priliku da u svom gradu stekne ogromno iskustvo na jednom ovako važnom projektu. Predstoji nam projektovanje stanica i svih tunelskih elemenata i zato sa velikim optimizmom nastavljamo sa realizacijom ovog projekta – zaključio je Stojčić.

(Kurir.rs)