NIJE STALA DOK MI NIJE KRENULA KRV! Platila sam relaks masažu, a dobila monolog isfrustrirane žene, HOROR PRIČA iz salona lepote

Postoji ta neka neobjašnjiva potreba kod devojaka zaposlenih u frizerskim i kozmetičkim salonima – da vam se ispovedaju.

Nema veze ako vas vide prvi put u životu, čućete njihovu potresnu ljubavnu priču, ogovaraće poslednju mušteriju, ubeđivaće vas da je ipak bolja ona prethodna boja noktiju… Vi ste tada osuđeni da slušate sve to bilo da ste došli na tretman od dva sata ili na onaj od pet minuta koliko im treba da srede napukao nokat. One svoje priče uklope u svaki tajming.

„Sećam se jedne maserke kod koje sam došla na relaks masažu od sat vremena. Ta žena je samo ćutala dok je sipala ulje u ruke, jer se tada koncentriše, ne može multitasking, ali može da masira i priča. Čitavih sat vremena je pričala kao navijena o bivšem koji ju je prevario. Jedva sam čekala da prođe termin. Platila sam relaks masažu, a dobila sam monolog jedne isfrustrirane žene“, rekla je Tamara u ispovesti za portal "Zadovoljna.rs".

Nisu pričljive samo maserke, ni kozmetičarke ne zaostaju za njima.

„Tokom korekcije noktiju, moju kozmetičarku je pozvao muž, sa kojim je počela da se svađa. Kako je svađa napredovala, tako je meni brže turpijala nokat, sve dok mi nije pustila krv i čula moje ‘jaoj’. Tada je stala. Imala sam ranu od njene turpije dobrih nedelju dana“, rekla je Nikolina.

Sanja radi kao frizerka već sedam godina, imala je razna iskustva, ali jednu mušteriju će uvek da pamti.

„Bio je to njen prvi dolazak u moj salon, ali i poslednji. Pre stavljanja farbe na kosu, bila je nema, a onda je odjednom počela da histeriše kako je svrbi i peče glava. Nisam znala o čemu se radi, pa sam joj odmah isprala kosu, ali njoj su se pojavili plikovi po temenu. Onda mi je rekla kako je alergična na farbe i mislila je da ja koristim neke prirodne. I dan danas ne mogu da verujem da je došla na farbanje, bez da mi kaže da je alergična na te iste farbe“, ispričala je Sanja.

Ako ste mislili da je ubedljivo najbolnija brazilska depilacija od svih tretmana po salonima, prevarile ste se.

„Mislila sam da je brazilska depilacija najgora stvar u kozmetičkom salonu, ali devojka koja je pričala sa kozmetičarkom i pre i posle svog termina me je demantovala u tome. Pričala je kako hoće da ‘baci magiju’ nekom tipu za kojim je poludela, a on je ne primećuje. Čak se raspitivala kod nekih vračara kako to ide i koliko košta. Pa, preseo mi je taj odlazak na tretman, ali ne zbog bola dole, nego zbog bola u ušima“, rekla je Monika.

