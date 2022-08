VIŠE ME BOLELO KAD SAM UGRADILA SILIKONE OD CARSKOG REZA: Ela Dvornik otvoreno o operaciji grudi, priznala i od čega je ZAVISNA

Blogerka i ćerka pokojnog pevača Dina Dvornika, Ela, majka je dve devojčice i spoznala je bolove carskog reza, ali kaže da to nije ništa naspram onoga što je osetila kada je išla na operaciju grudi.

Ela je u jednom intervjuu nedavno govorila o tome da li se pokajala što je ugradila silikone, a onda tu operaciju uporedila sa carskim rezom:

foto: Printscreen/Instagram

- Iskreno, bilo mi je bolnije nego carski rez. Nakon carskog reza mogla sam odmah ustati, nakon operacije grudi nisam ništa mogla. Ali, dobro, pretrpi čovek sve kad nešto želi. Nije mi žao, sve je super ispalo i jako sam zadovoljna - navela je Ela.

Osim ovoga, blogerka je progovorila i o svojoj zavisnosti od društvenih mreža i priznala da je nervozna kada nije u mogućnosti da bude "online":

- To je baš problem današnje generacije, a još je teže kada od njih živiš jer ni da hoćeš, ne možeš se mrdnuti, tako da je za mene to jedan začarani krug, ali pokušavam iz tog izvući uvek najbolje što mogu. Zabava je prešla u biznis svakako, ali je još uvek zabavno, a to je najbitnije - rekla je Ela.

Kurir.rs/Vecernji.hr

