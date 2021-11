ZAHVALILA SRBIJI NA NOVIM GRUDIMA! Ćerka Dina Dvornika ugradila silikone, pa sad pokazala bujni DEKOLTE! (FOTO)

Ela Dvornik, ćerka pokojnog pevača Dina Dvornika, pohvalila se pratiocima na društvenim mrežama da se podvrgla operaciji povećanja grudi.

Mnogi su primetili ovu promenu jer je Ela počela da nosi dekoltirane majice, pa su usledili komentari na Instagramu.

"Umiruje nas pogled na tvoj dekolte", "Sad si baš seksi", samo su neki od komentara ispod slike, a Ela je na jedan od komentara odgovorila: "Hahaha dobar je dekolte, nema šta, hvala Srbija!"

foto: Printscreen/Instagram

Nakon što je prošlog meseca otkrila da se podvrgla operaciji, Ela je snimila video u kom je progovorila o ovom iskustvu.

- Uvek sam nosila C korpu i to mi je odgovaralo, pogotovo dok sam bila mlađa. Nikad nisam mogla da se zamislim s većim. Kad sam rodila Bejli, nisam je dojila, nego ispumpavala mleko. Kad sam prestala s ispumpavanjem, leva je ostala veća od desne. U levoj su mi se stvarale grudvice i s vremenom je to počelo da mi ide na živce... - pričala je ona i dodala:

- Nisam osoba koja nosi dekolte, napravila sam ovu korekciju zbog sebe. Kad sam se prvi put videla nakon zahvata, ja sam se uplašila jer su grudi bile preogromne kad sam ih prvi put videla. Sada imam D korpu, nisam previše otišla u veličinu i više su dobile na masi spreda i sve je rađeno ispod mišića, a ta bol je usporediva s boli nakon carskog reza i ne bi mi palo na pamet više nikada da idem na korekciju grudi. Nije ugodno i netko treba biti uz vas sedam dana da vam pomaže. Zahvat sam napravila u Srbiji u vreme kad sam radila korekciju nosa i sve skupa sam platila 4.000 evra.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:24 ELA DVORNIK SKINULA SALO I POHVALILA SE RAVNIM STOMAKOM! Zamrzla masne naslage i čudnim tretmanom sad je SEKSI MAMA VIDEO