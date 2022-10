PUTNICI BESNI, AUTOBUS 101 SE NA POLA PUTA ISKLJUČI I NI NE UĐE U NASELJE! Nije prvi put, sad se ovo ispituje (FOTO)

Građani koji žive u naseljima Padinska Skela i Kovilovo besni su jer im se često dešava da se autobusa 101 ne pojavi po pola sata ili 45 minuta, iako po redu vožnje treba da ide na 7-10 minuta!

Kuriru je ovaj problem iznela jedna meštanka ovog naselja koja je pritužbu podnela i GSP-u koje sada ispituje šta se dešava.

- Pojedini vozači autobusa 101umesto da saobraćaju sa Omladinskog stadiona do Padinske skele, dešava se da neki okrenu vozilo na kružnom toku kod groblja Zbeg, ostanu tu da stoje sa uključenim aparatom, ne odu put Padinske skele, već se potom vrate nazad ka Omladinskom. Slikala sam jednog u četvrtak u devet sati. Stajao je na nadvožnjaku, nije ni otišao u naselje. Mi smo tamo čekali pola sata, a da on stoji kod Zbega videla sam jer me je komšija povezao. Autobus je neko vreme stajao na nadvožnjaku, a potom se uputio ka Omladinskom stadionu - kaže ona.

Navodi da se pisano GSP-u javljala sa identičnim problemom i 28. januara, i da i od tada postoje fotografije.

Svi su upoznati, kažu, sa tim da verovatno nije u pitanju kvar vozila, već bezobrazluk pojedinaca koji ovo rade u poslednje vreme. Dakle, ne uđu u naselje, naprave pauzu kod Zbega, a aparat pokazuje da rade.

Iz GSP-a za Kurir nezvanično kažu da se radi na otkrivanju identiteta ovog vozača i ispitivanja zbog čega se isključio iz vožnje. Ukoliko se ispostavi da je u pitanju lična odluka a ne kvar, on se može kazniti disciplinski.

