NA KVANTAŠU KILOGRAM KUPUSA 30 DINARA: Jabuke do 200! Beograđani tražili i paradajz, crni luk i paprike

Kako je spremanje zimnice i dalje u punom jeku, nastavljen je i trend kupovine kupusa, koji su Beograđani najviše pazarili tokom prošle nedelje.

Osim toga, traženi su i paradajz, crni luk i paprika. Na Veletržnicu je stigao i kesten, koji košta od 300 do 400 dinara po kilogramu.

Cena kupusa na bivšoj kvantaškoj pijaci iznosi od 30 do 40 dinara, dok je na pijacama od 50 do 140. Crni luk sugrađani mogu pazariti za 40 do 60 dinara. Paprika babura najjeftinija je na Veletržnici, gde za kilogram treba izdvojiti 50 dinara, na pijaci "Zvezdara" 80, a na "Skadarliji" i do 300.

Paradajz je najpovoljniji na "Dušanovcu", gde je kilogram 40-60, dok je na Veletržnici od 100 do 120 dinara.

- Prethodne nedelje zabeležen je veći promet zelene salate i bundeve, kao i jabuke - rekli su u Veletržnici.

Vezica zelene salate može se naći za 50 na pijaci "Zvezdara", gajbica od 180 do 300, dok za kutiju ovog povrća treba izdvojiti od 800 do 1.300 dinara.

Cena bundeve kreće se od 50 do 100 dinara na pijaci "Blok 44".

Kilogram jabuka košta od 50 do 200 dinara, zavisno od sorte. Najpovoljnija je ajdared.

Za karfiolom takođe vlada velika potražnja, a cena mu je od 100 do 120 na Veletržnici, što je dvostruko niže nego na tezgama zelenih pijaca.

Na bivšem Kvantašu u ponudi su i mandarine, čija se cena kreće od 120 do 150 dinara, dok kilogram limuna ovde košta od 150 do 180. Nešto skuplji je na tezgama prestoničkih pijaca, gde za ovaj citrus treba izdvojiti najmanje 200 dinara.

Ne jenjava ni potražnja za bananama, za koje građani treba da izdvoje 100 dinara na pijaci "Dušanovac", 200 na "Skadarliji" i pijaci "Kalenić", dok je na Veletržnici od 140 do 170 dinara.

(Kurir.rs/Novosti)