IMATE JOŠ SAT DA SPREMITE ZALIHE: Ako ste na ovom spisku, natočite vodu! Danas Voždovac, sutra Vračar

BEOGRAD - Beogradski vodovod je najavio da će danas bez vode biti deo Voždovca, a sutra, u utorak, i deo Vračara.

Na Voždovcu će danas od 8.30 do 18 bez vode biti potrošači u ulicama: Radomira Markovića, Milorada Miškovića, Kolonija, Marije Mirčević, Riste Nikolić i Franje Mihalića.

Na Vračaru će sutra, u utorak, od 8.30 do 18 bez vode biti potrošači u ulicama Vojvode Hrvoja, Sime Igumanova (od Politove do Bjelanovićeve ulice), Mihaila Gavrilovića (od Sime Igumanova do Vojvode Hrvoja) i Politovoj.

Obezbeđena je cisterna s vodom, a na potrošače je apelovano da pripreme zalihe, preneo je Beoinfo.

Kurir.rs/Beta