DOSTAVLJAČ JE MALTRETIRA TELEFONOM DANIMA, I NIKO NIŠTA! Beograđanka sve objavila na mrežama, mladić će se gorko pokajati!

U avgustu mesecu prošle godine na društvenim mrežama i u medijima svi su pisali o dostavljaču hrane koji je uznemiravao jednu devojku. On je tada iskoristio kontakt telefon da počne da joj se udvara, ona ga je potom prijavila kompaniji, jer je zloupotrebio svoj položaj kako bi joj se udvarao, a dostavljač je zatim dobio otkaz.

Nedavno se, u drugoj firmi, desio sličan slučaj.

Naime, devojka na Tviteru napisala je da je njena drugarica imala sad isto iskustvo.

- Drugaricu mi već više dana telefonom maltretira dostavljač, pa sam došla da pitam gde i kako se zvanično prijavljuje jer na aplikaciji bukvalno ne postoji nikakav kontakt za takve slučajeve. Ako znate bila bih zahvalna. Plus veliki pozdrav za sve koji su branili dostavljača. Tagovala ih je na Instagramu ali nema odgovora. Seen. Bukvalno - napisala je ona.

A onda je ubrzo javila i epilog...

- Hvala svima, "Twitter did its magic", našli kontakt zvanični i prijavili (mada ne bi smelo da bude ovako skriveno, no dobro). Posle kažu ne valja tviter, divni ste - navela je.

Ljudi su, iako se situacija rešila, pisali komentare:

- Fotografije svega, prijava u VTK za uznemiravanje i progonjenje. Kad mu se od strane službenih lica predoči mogućnost tužbe i drugih problema, najverovatnije će se smiriti.

- Bilo je skoro isti slučaj, samo druga firma. Popio otkaz, devojka je mislim ovde okačila i tagovala ih.

Ne znam da li ste ovo videli, uspeh nekako da iskopam. Profil pa zeleno dugme Help. pic.twitter.com/JO4jAIp2Tg — sara todic (@samosmireno) May 16, 2023

Neki su upitali: "Pa može da blokira broj. Šta je sporno?"

- Čovek zna adresu, broj telefona i ime i prezime. Blok nije sporan. Ali želi da prijavi za slučaj da joj se pojavi na vratima ili slično. Ne preti, samo piše, stalno. To koliko znam ne može policija ništa.

Dalje su ljudi pisali:

- Pa vidi, tu kompanija neće baš puno da joj pomogne.. Ja bih se ipak obratila i policiji, maltretiranje je maltretiranje, bilo koje vrste... Ona neka odluči.

Kurir.rs

