ZBOG MATOROG KURIRA SAM IZMISLILA DEČKA! Slučaj Wolt dostavljača otvorio Pandorinu kutiju - ovo su NAJJEZIVIJA iskustva klijenata

Na društvenim mrežama osvanula je fotografija prepiske dostavljača i devojke, nakon koje je on dobio otkaz.

Naizgled obična poruka poslata od strane radnika u servisu za dostavu hrane, u stvari je skrenula pažnju da je do našeg broja telefona ili adrese, ponekad lakše doći nego što mislimo.

Dok jedni podržavaju, a drugi osuđuju devojku zbog toga što je momka iz dostave prijavila kompaniji za uznemiravanje, ona je pokrenula pitanje - šta dostavljači znaju o nama. Na društvenim mrežama, bes ne prestaje i pitanje koje je već 24 sata goreće, ne stišava se. Kroz sarkazam, nekoliko tvitereraša je napisalo kako je ovaj potez, sada već bivšeg dostavljača, korak ka većem stepenu zaštite podataka.

"Dostavljač je uradio više za promociju prava na zaštitu podataka o ličnosti od bilo koje radne grupe ili kampanje. Da se razumemo, pozdravljam porast interesovanja, uz nadu da će biti na istom ili sličnom nivou kada MUP opet bude pokušao da uvede/reguliše video nadzor sa automatskim prepoznavanjem lica", napisala je tviterašica.

Wolt dostavljač uradio više za promociju prava na zaštitu podataka o ličnosti od bilo koje radne grupe ili kampanje. — Ana Toskic (@AnaToskic) August 10, 2022

Sledeća devojka, dala je pravi primer zbog čega ovakav potez nikako nije "bezazleno poslata poruka". Naime, nakon nekoliko paketa koje joj je isporučio, kurir dostavljač je uzeo sebi za pravo i da joj šalje poruke.

"Al ljudi dan drugi ne odustaju od jedenja go***a u vezi dostavljača. Jel vi shvatate da ja poludim kad neko ima moj broj a da mu lično nisam isti dala? Dakle, nebitno da li je neko od mojih prijatelja tu kao provodadžisao ili je kao kurir od 55+ godina lepo uzeo sa kutije i upisao sebi moj broj, pa kad mi je dvaput u istoj nedelji doneo nešto to shvatio kao ohrabrenje da mi šalje nekakve kao fine šaljive poruke i komplimente pa sam svaki put molila Boga da mi zapadne neki drugi kurir ali se to nije desilo. Pa sam lično bila stroga i morala da izmislim dečka koji mi je kao video te poruke pa nisam znala kako da objasnim da su bezazlene jer ne zvuče tako a gospodin onda uzeo pa nastavio da mi se izvinjava i isto ovako kao ovaj patetiše. Dakle eto ja nisam prijavila ali sam trpela neugodno smaranje matorca i morala da uključim izmišljenog dečka u priču jer budale tek tada shvataju da nekog ugrožavaju i da im neki drugi alfa može izlomiti noge npr jer u suprotnom imaju izlive kmečanja pa onda drskosti i na kraju obavezno ide neko vređanje. Dakle ne se**te jer niko normalan to ne radi. A, da posle me je dodao na fejsbuk, al je sačekao mesec dana od poslednje smaračine dakle bolesnike to ne prolazi verujte mi", napisala je jedna tviterašica.

Ispovesti sa "Ovarijuma"

Lavina komentara, žena koje su ćutale, a bile su žrtve uznemiravanja preko poruka, usledila je tek na stranici "Ovarijum". Dostavljači, vodoinstalateri, carinici, radnici u turizmu, čak i vozači, samo su se smenjivali na poziciji predatora.

"Desilo mi se više puta i iskreno užasan osećaj jer zna gde živim plus ima moj broj. Desilo mi se i na drugim mestima, kao npr i na granici kad je strani policajac iskoristio moj pasoš da me doda na Instagramu u roku od 3 minuta BEZ mog odobrenja tako da takvima otkaz odmah“.

foto: Printscreen/Instagram

"Ljudi, otišla sam da naručim spomenik za oca. Da, dobro ste pročitali, grobno obeležje. I kamenorezac mi slao poruke da bismo mogli na piće. Tako da je dostavljač limunada za ovu bizarnost."

"Meni se to desilo sa vodoinstalaterom, gde me je lik našao na Vocapu i poslao poruku. Izignorisala sam pošto zna gde živim i pre nego što je došao da završi prethodne radove, pozajmila sam od druga cipele da pomisli da imam dečka.",

foto: Printscreen/Instagram

Među poslednjima, javila se i devojka koja je radila u istoj firmi gde i otpušteni dostavljač, objašnjavajući možda i najbitniju stvar - u žitu ima kukolja. Naime, ovaj posao, u ovom trenutku obavlja veliki broj časnih ljudi, koji poštuju pravila i pošteno obavljaju svoj posao. Najbolji dokaz toga, poruka je ove devojke koja je jednostavno objasnila u koga upirati prstom.

foto: Printscreen/Instagram

"Ja sam radila u toj firmi i izričito nam kažu da nakon što smo završili sa dostavom, zaboravimo da smo ikada bili kod te osobe, kao i njene lične podatke. Nemogućnost zaboravljanja, odnosno, zloupotrebe tih podataka rezultiraće raskidom radnog odnosa. Dakle, znao je u šta se upušta ili je odlučio da prećuti to pravilo", pojasnila je devojka.

Suma sumarum, na kraju se sve svofi na čoveka i na njegovo poimanje normalnog, poštenog, profesionalnog i uljudnog. Na poštovanje privatnosti i na poštovanje osobe, Zbog jednog izdvojenog slučaja, nikako ne stigmatizovati ostale, jer, kao i u drugim poslovima, te i u samom životu - ima nas raznih.

(Kurir.rs/Blic)