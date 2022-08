SAMO DA TI SE ZAHVALIM, DOBIO SAM OTKAZ ZBOG TEBE! Mladić zbog SMS poruke ostao bez posla, društvene MREŽE GORE! FOTO

Na Tviteru je osvanula fotografija jedne "prepiske". Tačnije, jedan momak je poslao devojci dve sms poruke. U njegovim porukama možemo videti da je muškarac bio dostavljač.

"Ej, kakva je hrana bila juče? Dostavljač ", piše u prvoj poruci koja je poslata poslepodne, a već sutradan ujutru u drugoj poruci piše:

"Ej, samo da ti se zahvalim. Juče sam dobio otkaz na poslu zbog tebe. Ne mogu da verujem da si se žalila jer sam ti se javio na najnormalniji način i poslao jednu poruku, niti sam bio vulgaran niti bilo šta. Svaka čast, ne znam kakvu ti imaš korist od toga ali eto, ja sada posao više nemam, niti imam mesečne prihode".

Nekim ljudima je ovo bilo simpatično, dok je neke i poprilično naljutilo. U svakom slučaju, mišljenja su podeljena, a komentari ispod ove fotografije samo su se nizali:

- Najgori tip muškarca, zloupotrebljava položaj (to što slučajno ima tvoj broj) da bi te muvao, a onda pravi žrtvu od sebe… uf zaslužuje 3 otkaza.

- Zloupotreba poverljivih podataka na poslu, može biti srećan ako ga ne prijave.

foto: Printscreen Tweet

- Ima dosta devojaka koje žive same i studiraju u nepoznatom gradu, i sad zamislite ovu budalu koja zloupotrebljava podatke. Lik zna gde živi, zna broj telefona, devojke i treba da budu na oprezu jer se nikad ne zna kakvih budala ima nažalost….

- Iznenađen nisam, zgađen jesam. Ali on koji se našao šokiran "kako to ne smem da uhodim kupce".

- U kom svetu ovaj lik živi, pa je mislio da je ovo normalno za uraditi.

- Najbolje je samo blok u ovim slučajevima, bez neke eskalacije, jer ko zna sa kakvim psihom imaš posla, a zna gde živi, kako izgleda, može sutra da je sačeka ispred vrata jer je dobio otkaz..

- Ko god da je prijavio, bravo. Drugačije neće prestati niti će ikad naučiti.

Ovo su samo neki od komentara podrške za osobu koja je mladića prijavila njegovim poslodavcima. Međutim, kako svaka medalja ima dve strane, postoje i oni ljudi koji nisu razumeli zbog čega bi neko prijavio mladića i stali na njegovu stranu.

ilustracija

- Desilo mi se nešto slično, mogla je vala samo obrisati i kao da ništa nije bilo, baš sam mislila da idem da im se žalim.

- A da joj se svideo ispala bi baš kul priča i naravno ne bi ga prijavila, nego bi se prepričavalo na koji način su se upoznali, kako slatko mwa.

- Ok iskoristio je položaj da ti nađe broj da ti se javi, ali da li je to stvarno razlog da nekome možda cak i uništiš život, nekome ko nije hteo ništa loše. Da te je npr. kidnapovao, silovao ili nešto tako strašno ok ali ovo stvarno nemam reči.

Ukoliko mladić pronađe posao sličan ovome, verovatno neće ponoviti ovaku grešku.

Kurir.rs/Informer