SUTRA BEZ VODE DELOVI STAROG GRADA I VRAČAR: Ovo je spisak ulica, spremite zalihe

Beogradski vodovod najavio je da će, zbog radova, sutra, bez vode pojedini potrošači opštine Stari grad i Vračar.

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Stari grad, u sredu 23. avgusta od 8 do 20 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Vlajkovićevoj (od Trga Nikole Pašića do Svetogorske), Kondinoj (od Kosovske do Svetogorske), Majke Jevrosime (od Vlajkovićeve do Nušićeve i Kosovskoj (od broja 35 do Nušićeve ulice).

Takođe, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Vračar, u sredu 23. avgusta od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u Ljubostinjskoj ulici (od Niške do Požarevačke ulice).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna. Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

(Kurir.rs)