GRADONAČELNIK ŠAPIĆ: Rekonstrukcijom Višnjičke ulice promenili smo saobraćajni krvotok u ovom delu grada!

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić obišao je danas rekonstruisanu Višnjičku ulicu i tom prilikom istakao da je ovo primer rada koji se primenjuje od pre godinu i po dana, a to je da se sinhronizovanim radom svih gradskih i republičkih službi o jednom trošku i u istom vremenskom periodu završi rekonstrukcija uz što manje ugrožavanje svakodnevnog života Beograđana.

- Na taj način prekinućemo onu ružnu praksu koja je važila u Beogradu decenijama unazad, a to je da svako preduzeće izvodi svoje radove ne obazirući se na to da je neko drugo radilo na istom mestu pre toga - istakao je Šapić.

foto: Foto: Grad Beograd

foto: Foto: Grad Beograd

On je naglasio da samo zlonameran čovek ne može da vidi koje sve prednosti su Beograđani dobili ovim radovima i izrazio veliku zahvalnost građanima koji tu žive i koji su, kako je rekao, bili zaista strpljivi proteklih par meseci tokom radova kada je bilo ozbiljnih „čepova” u saobraćaju.

foto: Foto: Grad Beograd

- Veoma sam srećan što smo ovde, na jednoj od možda najkomplikovanijih ulica, jer ogroman broj vozila na dnevnom nivou prolazi ovuda, izveli radove a da nismo ugrozili svakodnevni život, što uopšte nije bilo lako. Ovo je dobar ogledni primer kako ćemo raditi i kako već radimo u drugim delovima grada. Iskoristićemo mogućnost da gde god je to moguće širimo kolovozne trake te na taj način povećamo protok saobraćaja u Beogradu, a ovo je najbolji primer za to - rekao je prvi čovek Beograda.

foto: Foto: Grad Beograd

Šapić je dodao da su radovi odmah nastavljeni na potezu ka Bogosloviji i da se očekuje da budu završeni do novembra, čime će se dobiti po dve nezavisne trake.

- Onda tek možemo da kažemo da je praktično od Vukovog spomenika, to jest od Bulevara kralja Aleksandra, skroz do Rospi ćuprije saobraćaj obezbeđen na po dve i tri nezavisne trake u svakom smeru, i to više nije deo grada kakav je bio - rekao je Šapić.

foto: Foto: Grad Beograd

Gradonačelnik je najavio početak radova do Nove godine ili vrlo brzo posle toga u novobeogradskim bulevarima gde će se širiti ulice Zorana Đinđića, Drajzerova, Živojina Mišića, a očekuje se i ponovno raspisivanje tendera za radove na prvoj fazi Bulevara patrijarha Pavla.

- Od septembra prošle godine uradili smo više od sto ulica, od većih to su ulice Omladinskih brigada, Maksima Gorkog, Mileševska, Francuska i sve su urađene u roku jer se radilo noću, vikendima i van špica. Nastavićemo sa ovom praksom širenja kolovoza i fascinantno mi je što se time do sada niko nije bavio. Ono što smo uradili u poslednjih godinu dana kada je u pitanju sređivanje ulica, maksimalno ne ugrožavajući svakodnevni život, niko nije radio poslednjih petnaest, dvadeset godina – zaključio je gradonačelnik.

foto: Foto: Grad Beograd

Direktorka Elektro-mreže Srbije Jelena Matejić je istakla da je rekonstrukcijom Višnjičke ulice urađena jedna od najkompleksnijih realizacija u elektro-prenosnom sistemu. Radi se, kako je precizirala o završetku kablovskog voda u dužini 4,3 kilometara sa nadzemnim naponom od 110 KV, koji povezuje trafo-stanice Beograd 1 i Beograd 6.

foto: Foto: Grad Beograd

- Ovaj ogroman projekat, sa primenjenim tehničkim i sofisticiranim rešenjima obezbeđuje pouzdanost u snabdevanju korisnika, s obzirom da je zamenjen sistem koji je postavljen davne 1969. godine - ukazala je Matejić.

Na ovom vodu će se snabdevati širi centar grada poput Dorćola i Savskog venca, ali i Toplana na Dorćolu, dve bolnice i Narodna Skupština, zaključila je direktorka EMS-a.

Kurir.rs