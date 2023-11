U PETAK BEZ VODE DELOVI OVE BEOGRADSKE OPŠTINE: Obezbedite zalihe na vreme, slavine suve od 8.30 sati! OVO JE SPISAK ULICA

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Vračar, u petak 01.12.2023. godine od 08.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u Sazonovoj ulici (od Maksima Gorkog do Celjske), Ulici vojvode Dragomira (od Sazonove do Daničareve) i Timočkoj ulici broj 1.

Takođe, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Vračar, u petak 01.12.2023. godine od 08.00 do 22.00 sata, bez vode će ostati potrošači u Ulici prote Mateje (od Krunske do Njegoševe) i Njegoševoj (od Beogradske do Alekse Nenadovića).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 ili na besplatni broj 0800 11-00-11 za sve pozive iz fiksne telefonije, a informacije o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na web adresi www.bvk.rs.

Kurir.rs