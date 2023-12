ALEKSANDAR ŠAPIĆ: Briga o ljudima koji u gradu žive je jednako važna kao i razvoj infrastrukture

Došlo je vreme da uvedemo red u naš grad i da živimo onako kako žive stanovnici svih velikih svetskih metropola. Tu mislim na uvođenje reda u priobalje, javni prevoz, na ulicu, da ljudi koji u Beogradu žive budu na prvom mestu, a da se istovremeno naš grad razvija, izjavio je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić gostujući na Tv Pink.

On je ocenio da je poslednjih deset-dvanaest godina u Beogradu urađeno više nego u prethodne tri-četiri decenije.

- Beograd odavno više nije isti grad i po svim svojim parametrima postaje ozbiljna, prava, ne samo evropska već svetska metropola. Apsolutni je centar ovog dela regiona. Pored strahovitog privrednog, ekonomskog, infrastrukturnog razvoja, u poslednjih godinu i po dana akcenat je na brizi o ljudima. To je izuzetno važno jer grad čine ljudi koji u njemu žive. Najvažnije je da kada pogledate iza sebe možete da vidite stvari koje su ostale u interesu Beograđana - istakao je Šapić.

Prema njegovim rečima za ovih godinu i po dana donete su zaista dosta pre svega socijalne mere za koje, kako je rekao, ni jedna gradska uprava prethodnih nekoliko desetina godina nije donosila u koje, niko ko u budućnosti bude vodio Beograd neće hteti, ali bogami ni smeti da promeni jer će naići na gnev svih Beograđana.

- To su mere koje se odnose na ukidanje svih plaćanja socijalnih usluga od ličnih asistenata i geronto domaćica, do uvođenja besplatnih udžbenika i potpuno besplatnih vrtića kao i povećanja subvencija za privatne vrtiće. Krenuli smo i u razmontiravanje starog sistema javnog prevoza i pojeftinjenje karata koje su praktično dva puta niže nego što su bile do sada - rekao je Šapić.

On je najavio da će se u naredna dva, tri dana na svim stajalištima pojaviti informativne table kakve su do sada postojale samo na aerodromima kako bi građani na svakom stajalištu u prestonici mogli da dobiju informaciju za koliko minuta stiže vozilo.

- Pored toga povećali smo plate vaspitačicama i svim zaposlenima u predškolskim ustanovama, uveli smo u toku leta besplatne karte za bazen. A više od 200.000 građana ih je koristilo, uskoro bi trebalo da nam se završi nabavka za prečišćivače vazduha u vrtićima i školama. Vaučere smo podelili svoj deci završno sa onima koji su četvrti razred srednje škole kao i svim zaposlenima u obrazovnom sektoru. Sve ove mere koštale su budžet više od sto miliona evra - naglasio je Šapić.

Govoreći o uvođenju reda u priobalje on je podsetio da će na Savskom šetalištu od nekadašnjih više od sto splavova sada biti 28 i dodao da od Kalemegdana do Brankovog mosta neće biti ni jedan splav.

Kada je reč izgradnji metroa, Šapić je istakao da njegova izgradnja predstavlja nacionalni projekat, koji su političari obećavali decenijama u nazad.

- Tek sada je izgradnja metroa postala opipljiva, jer su radovi na Makiškom polju uveliko odmakli. Treba istaći da je to nacionalni projekat koji nije mogao da se sprovede bez predsednika Republike Aleksandra Vučića, Vlade Srbije i na kraju Uprave grada Beograda - naveo je Šapić.

On je naglasio da će metro suštinski promeniti, ne samo saobraćajnu sliku grada već i sam život u gradu Beogradu.

- Onog trenutka kada metro postane primarni vid javnog prevoza, tada se menja život u srpskoj prestonici. Izgradnja metroa je danas realnost i objektivno je da dve linije metroa budu završene do 2030. godine - naveo je Šapić.

Podsetio je da je urađena kompletna eksproprijacija zemljišta na prvoj liniji metroa i naručena izrada mašine, popularne Krtice za kopanje te linije. Ukazao je da se ta krtica namenski pravi za određeno podneblje, a da će naša biti završena naredne godine kada i kreće kopanje. Takođe je naglasio da se pojedine stanice na prvoj liniji metroa već sređuju.

- Dok ne izgradimo metro, proširujemo ulice gde god je to moguće, poput Višnjičke ulice, Bulevar Zorana Đinđića i Tošinog Bunara. Bitno je da obezbedimo veći protok saobraćaja i nezavisnu, krajnju traku za vozila javnog prevoza. Međutim sve se suštinski menja tek sa izgradnjom metroa. A do tada nam je cilj da u potpunosti uredimo javni prevoz, uz već najavljenu nabavku za sledeću godinu od 300 novih autobusa i 50 tramvaja. Uz već sprovedenu odluku gde Grad Beograd kontroliše naplatu, a ne privatna firma - kako je bilo do pre nekoliko meseci - zaključio je Šapić.

On je na konstataciju da je bio hrabar u donošenju odluka oko uklanjanja nelegalnih splavova i naplate karata u javnom prevozu rekao da je bio, pre svega, odgovoran.

- Svi su mi rekli da ne diram u to osinje gnezdo sa naplatom preko Bus-plusa i da je firma Kenkart preživela sve promene vlasti u gradu, ali očigledno da mene i ovu gradsku upravu nisu uplašili. I nikada neću dozvoliti da novac građana Beograda kontroliše bilo ko drugi nego grad Beograd - ukazao je Šapić.

