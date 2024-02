"NIKAD NISAM PROBALA NA ŠTA JE TO LIČILO, ŠOLJICE SU VRAĆALI PUNE!" Beogradski konobari otkrili kako se kuva kafa u nekim kafićima

Nakon što je jedna Beograđanka ispričala za Kurir kakvu je neprijatnost doživela u kafiću nakon što je poručila domaću kafu i dobila polupraznu šoljicu na društvenim mrežama se pokrenula polemika među građanima i konobarima kako se u nekim kafićima navodno kuva kafa.

Beograđanka je tvrdila da je u jednom prestoničkom kafiću dobila polupraznu šolju domaće kafe koju je konobar doneo, stavio na sto, okrenuo se i otišao, a ona je bila šokirana onim što je dobila.

foto: Profimedia

- U tom kafiću sam do sada uvek poručivala kapućino, a sada sam prvi put uzela domaću kafu. Hiljadu puta sam do sada pila domaću kafu u kafićima, restoranima, ali ovako nešto nikad nisam videla i nikad mi se do sada nije desilo. Sedela sam sa suprugom. On je uzeo kiselu vodu i kapućino i to je bilo u redu, ali kada sam videla šta je konobar meni doneo ostala sam u šoku. Zatečena nisam mogla da dođem do reči. Poludela sam. On se okrenuo odmah i otišao, a ja u onom šoku sam nastavila da gledam u polupraznu šolju kafe koju sam dobila - kazala je ona.

foto: Privatna Arhiva

Na beogradskim Instagram stranicama pokrenula se polemika o tome kakvu kafu dobijamo u kafićima.

- Nije to ništa, meni su popularnom kafiću u centru grada odbili da serviraju domaću kafu jer kako mi je rečeno "šanker ne voli da je pravi". Da imaju na meniju domaću kafu. Nije bilo skoro žive duše kada sam došla tako da nemam pojma u čemu je fora sa takvim ponašanjem - navodi se u jednom objavi, dok u drugoj stoji:

- Mi smo davnih dana pravili domaću kafu tako što espreso kafu prelijemo vrelom vodom. Nikad probala na šta je to ličilo, ali gazda je tvrdio da se tako pravi kafa i uredno prodavao. Skoro svaka šoljica je vraćena puna. Logično.

1 / 2 Foto: Printskrin/Instagram

Međutim, neki su napisali da to uopšte nije domaća kafa, već posebna vrsta "amerikano kafe".

