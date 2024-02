MANIJAK U AUTOBUSU SPOPADAO DEVOJKE, DODIRIVAO IH PO ZADNJICI! Jedna mu odbrusila: "Branio se sramno! Dokle više da trpimo ovo?!"

Jedna Beograđanka doživela je seksualno uznemiravanje u autobusu na liniji 31!

Ona je scenu koju je doživela u punom autobusu podelila sa korisnicima društvenih mreža.

- Znači danas sam kao i svaki dan bila u 31 i opet je bila gužva i opet je osoba muškog roda stala iza mene i naravno da se usudio da me uznemirava - napisala je ona, a njena poruka objavljena je na storiju Instagram stranice "Moj_beograd_rezerva".

foto: Printscreen Instagram moj_beo_grad

Dodala je da je taj čovek uznemiravao još tri devojke.

- U jednom trenutku sam se usprotivila i žene iz autobusa su me podržale, a on jadan se branio i govorio da nije ništa uradio. Dokle više, pitam? Dokle više da moram da strepim da će neko da me uznemirava jer je, eto, gužva u autobusu? - upitala je ona i dodala:

- To više ne prihvatam kao opciju i nadam se da će svi ljudi ugroženi na bilo koji način reći "Ne" tom bahaćenju.

Nedavno je još jedna devojka doživela sličnu neprijatnost u autobusu na liniji 50. Nju je, kako ona tvrdi, seksualno uznemiravao jedan momak.

- U 50-ici mi je neki dečko prišao i jako nepristojno mi prilazio što bliže i dodirivao me svojim polnim organom - požalila se ona nedavno.

Bonus video:

00:46 Manijak u Resniku